Dubai Duty Free разрешила оплачивать покупки криптой

Сеть магазинов беспошлинной торговли Dubai Duty Free разрешила покупателям расплачиваться с помощью криптовалюты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Дубая Dubai Media Office, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать http://Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая (DXB), так и в международном аэропорту Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн на сайте», - говорится в сообщении.
Ранее в июле жители ОАЭ получили возможность платить за билеты авиакомпании Emirates при помощи биржи Crypto.com.
Сервис доступен жителям ОАЭ для бронирований в национальной валюте - дирхамах ОАЭ.