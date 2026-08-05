Dubai Duty Free разрешила оплачивать покупки криптой

«Dubai Duty Free официально запустила http://Crypto.com Pay, став первым розничным продавцом в аэропортах Ближнего Востока, внедрившим регулируемое решение для цифровых платежей. Теперь соответствующие требованиям клиенты могут использовать http://Crypto.com Pay при совершении покупок в Dubai Duty Free как в международном аэропорту Дубая (DXB), так и в международном аэропорту Аль-Мактум (AMIA), а также онлайн на сайте», - говорится в сообщении.