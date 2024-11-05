Землетрясение произошло в Алматы и Талгаре

В МЧС сообщили, что расчетная интенсивность в Алматы составила 3 балла, а в Талгаре и Есике - 4 балла, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК 5 ноября в 10 часов по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Казакстана в 33 километрах на восток от Алматы.

Расчетная интенсивность составила: Алматы – 3 балла. В Талгаре и Есике по 4 балла. В селах Тургень, Отеген-Батыра по 3 балла. В селах Боралдай, Маловодное, Ж. Кайыпова, г. Алатау (Жетиген) и г. Карасай (Каскелен) по 2 балла.

По данным МЧС, в Талгаре Алматинской области объекты жизнеобеспечения работаю в штатном режиме. Обстановка стабильная. От жителей города на линию «112» поступило около 50 звонков информационного характера. На базе командного центра ДЧС Алматинской запущена горячая линия: 8 (7277) 22-60-97.