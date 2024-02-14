«Землетрясение» в Сатпаеве объяснили в МЧС

В ведомстве опровергли информацию о землетрясении в Сатпаеве, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о землетрясении в городе со ссылкой на Казахстанский центр данных.

В МЧС же сообщили, что сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» в этот период землетрясений не зарегистрировано.

– 14 февраля, с 08.00 до 11.42 в городе Сатпаев области Улытау, от главного геомеханика ТОО "Казахмыс" поступило сообщение, о том что в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника произошло принудительное планомерное погашение пустот в результате которого зафиксированы сейсмические события без ощутимости. Сведений по пострадавшим не поступало, – говорится в сообщении МЧС.

На место выехали сотрудники ДЧС.