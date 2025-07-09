Местный акимат не принимал мер по возврату 14 участков до вмешательства прокуратуры

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетісу неэффективно использовались земельные ресурсы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, срок временного землепользования которых давно истёк.

Как выяснили прокуроры, возврату подлежало 14 таких земельных участков общей площадью 1 655 гектаров.

По акту надзора все участки, общей кадастровой стоимостью 100 миллионов тенге, возвращены в государственный земельный фонд.