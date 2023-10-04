Зерно с полей подсушат до кондиций

Влажное зерно, пожалуй, нынче главная проблема для хлеборобов северных регионов страны. С полей, над которыми в течение сентября редко рассеивались тучи, на зернотока поступила пшеница с высокой влажностью, кондиции которой необходимо обязательно «подтянуть», чтобы впоследствии можно было хранить ее на складах, выставлять в качестве товарного продукта. В общем, страда-2023 еще больше обострила в зерносеющих хо­зяйствах вопросы приобретения, модернизации имеющегося сушильного оборудования.

На этом фоне нынче весьма выигрышно смотрится пример ТОО «Журавлевка» из Буландынского района Акмолинской области. Здесь ежедневно проходит сушку и очистку 500–600 тонн зерна, поступающего с полей. А все благодаря сушильной установке «Azam».

Приобрели ее в хозяйстве два года назад и убедились в том, что это было верное решение, о чем в один голос заявили работники товарищества, с которыми довелось поговорить во время посещения зернотока.

– До этого у нас была сушильная установка еще советского образца, – говорит директор ТОО «Журавлевка» Тимур Андаров. – Однако она ни в какое сравнение не идет с ее сегодняшним аналогом. Во-первых, гораздо выше производительность: загружаем в «Azam» до 600 тонн зерна влажностью 21–22% и доводим на выходе показатель до 12%. Эта кондиция, которая необходима для закладки урожая на хранение. Среди других плюсов – быстрое нагревание и большая экономичность благодаря работе на газе.

– Сушильная установка во влажные сезоны является незаменимой, – подтверждает заведующий зернотоком Александр Ковбаса. – В смену ее обслуживают всего два человека. В то же время мощность «Azam» говорит сама за себя.

Как сообщил руководитель «Журавлевки», товарищество является структурным подраз­делением крупной компании, в распоряжении которой имеются большие площади зерновых. Нынче с каждого гектара в среднем здесь намолачивают до 10–11 центнеров. Данный показатель для хозяйства считается низким – в более благополучные годы урожайность достигала 25–30 центнеров на круг. На паровых гектарах брали и того больше – до 40 центнеров.

На территории зернотока можно увидеть золотистые бурты зерна, оно поступает с полей, где еще продолжается напряженная жатва.

Сумели во всеоружии встретить трудности, что преподнесла нынешняя осень, более ста зерноводческих хозяйств северных регионов республики.

Все они год-два назад приобрели сушильные установки ТОО «Azam-KC». Как выяснилось, это единственное в своем роде предприятие на территории Казах­стана, которое их производит. Не так давно Министерством сельского хозяйства был организован пресс-тур для журналис­тов, в ходе которого они ознакомились с работой уникального предприятия.

Находится оно в селе Жалтыр Астраханского, соседнего с Буландынским, района Акмолинской области. Как рассказал заместитель директора производственного товарищества по техническим вопросам Ануарбек Томков, все начиналось в 2012 году.

Идея создания предприятия родилась у нынешнего генерального директора ТОО ­Аязбека ­Мусина. Правда, в то время у энтузиаста и его единомышленников из средств производства на руках был лишь один ­инструмент – болгарка. С этой позиции и начинал свой непрос­той путь основатель «Azam-KC».

В настоящее время товарищест­во представляет собой крупное производство, совмещающее несколько цехов. Его мощность – 20 сушильных установок год. В течение суток каждая из них способна подсушить и очистить до 1 000 тонн зерна.

В ходе экскурсии по цехам журналистам раскрыли технологические особенности установок. Привезенное с поля зерно засыпается в завальную яму – бункер. Далее оно проходит первичную очистку от половы, камней, других крупных и мелких механических примесей. После чего начинает свой путь по двум шахтам вверх по вертикальным конвейерам, называемым нориями.

В ходе движения зерно постоянно перемешивается и обдувается горячим воздухом. Мощные вентиляторы выбрасывают выделяющуюся влагу наружу. В результате поступившее с поля влажное и засоренное зерно становится сухим и чистым, готовым к закладке на хранение.

Важная деталь: порядка 90% деталей и комплектующих сушильных установок выпускаются в Казахстане. Импорт представляют электродвигатели, редукторы, горелки-нагреватели воздуха.

На отечественном рынке очистных и сушильных установок есть и зарубежные аналоги. Большей частью они завозятся из Турции и Германии.

– А теперь представьте, – говорят на заводе, – что в сушильной установке возникли неполадки. При поступлении заявки от хозяйства на ремонт «Azamа» мы в течение трех суток прибудем на место и устраним неисправность. А специалиста-ремонтника от зарубежных заводов-производителей придется ждать месяцами... К тому же отечественная установка способна работать при низких температурах, чего не скажешь об импортных аналогах.

Заинтересовались техническими решениями казахстанского ТОО и аграрии соседней России. Ими уже приобретено несколько сушильных установок «Azam». В настоящее время конструкторами завода ведется разработка новых, более компактных и, соответственно, более доступных для средних и мелких хозяйств моделей зерносушилок. В том, что они необходимы, не осталось ни у кого сомнений в нынешнюю «мокрую» страду.