Фото: primeminister.kz
Политика , Правительство
Жамаубаев провел совещание по вопросу децентрализации полномочий между уровнями госуправления

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу децентрализации полномочий между уровнями государственного управления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных исполнительных органов, агентств по делам государственной службы, по стратегическому планированию и реформам. 

Участниками рассмотрены вопросы законодательного регулирования, перераспределения полномочий на нижестоящие уровни, функционального анализа, разработки проекта Дорожной карты. 

Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами дополнительно проработать пошаговый проект Дорожной карты по административной реформе, а также вопросы законодательного регулирования.

 

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