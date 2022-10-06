Жамаубаев провел совещание по вопросу децентрализации полномочий между уровнями госуправления

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросу децентрализации полномочий между уровнями государственного управления, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители центральных исполнительных органов, агентств по делам государственной службы, по стратегическому планированию и реформам.

Участниками рассмотрены вопросы законодательного регулирования, перераспределения полномочий на нижестоящие уровни, функционального анализа, разработки проекта Дорожной карты.

Подводя итоги совещания, Е. Жамаубаев поручил Министерству национальной экономики совместно с государственными органами дополнительно проработать пошаговый проект Дорожной карты по административной реформе, а также вопросы законодательного регулирования.