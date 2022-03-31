Бой казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) и британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО) за титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBO пройдет 21 мая и возглавит вечер бокса на телеканале ESPN, сообщает Sports.kz со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля. Об этом передает Kazpravda.kz.

«Промоутерские торги во вторник на бой Жанибека Алимханулы против Дэнни Дигнума за титул временного чемпиона мира WBO в среднем весе были отменены, сделка заключена. Они встретятся 21 мая в главном событии на ESPN», — написал инсайдер в Twitter, ссылаясь на слова вице-президента Top Rank Карла Морретти.

Фото: sports.kz