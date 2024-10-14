Жанибек Тайжанов возглавил комитет в Минтранспорта

С марта 2022 года он был генеральным директором АО «Пассажирские перевозки»

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра транспорта Тайжанов Жанибек Жумаевич назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК, передает Kazpravda.kz

Жанибек Тайжанов родился в 1982 году в Акмолинской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский университет путей сообщения, Академию гражданской авиации.

Трудовую деятельность начал в 2003 году, долгие годы работал в филиалах НК «Қазақстан темір жолы».

В 2014-2019 гг. – директор департамента Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2019-2022 гг. – заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК.

С марта 2022 г. по настоящее время – председатель правления - генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» НК «Қазақстан темір жолы».