Желая счастья народу

Одним из основоположников казахской литературы и ярким представителем национальной творческой интеллигенции Казахстана является Жусупбек Аймаутов (1889–1930). Он – писатель, драматург, ученый, переводчик, литературовед, лингвист, психолог, журналист, педагог, общественный деятель.

Родился Жусупбек в 1889 году в ауле Кызылтау Павлодарского уезда Семипалатинской губернии (ныне Баянаульский район Павлодарской области). Он успешно окончил Павлодарскую русско-казахскую школу в 1914 году и Семипалатинскую учительскую семинарию в 1918 году, где у него и проявился многогранный талант писателя, драматурга, переводчика, лингвиста-исследователя.

Аймаутов восторженно встретил Февральскую революцию 1917 года, надеясь, что она принесет свободу, равенство, счастье народам России. Об этом он пишет в статье «Вставайте, народы! Объединяйтесь, бедняки! Вперед, молодежь!». Будучи еще семинаристом, Жусупбек оказался в национально-демократической партии «Алаш», в которой он состоял с 1917 по 1919 год. Вместе с А. Байтурсыновым, М. Дулатовым и другими деятелями национальной интеллигенции он активный член руководства партии «Алаш-Орда». После выхода из партии «Алаш» в 1919 году, Аймаутов участвовал в становлении Советской власти в павлодарском Прииртышье.

В январе 1920 года Жусупбек вступает в ряды Коммунистической партии, и с этого времени начинается его интенсивная и целенаправленная литературная и общественная деятельность. Он – делегат учредительного съезда Советов Казахстана, член Президиума ЦИКа и коллегии Наркомпроса республики, член редакционной коллегии при Госиздате Казахстана, редактор газеты «Қазақ тілі» («Казахский язык»). В 1920-е годы, переехав в Ташкент, сотрудничает с газетой «Ақ жол» («Светлый путь»).

Свою литературную деятельность талантливый юноша начинал как поэт. Он автор четырех романов, в том числе первого казахского советского романа «Карткожа» (1926 год) и «Акбилек» (1928 год). Ж. Аймаутов также автор более 10 пьес, среди них первые казахские пьесы – «Рабига», «Карьеристы», «Защитник народа», «Мелодия счастья», «Канапия и Шарбану», «Шернияз» и более 50 повестей.

Главными сюжетными линиями в произведениях Аймаутова стали проблемы равноправия женщин, нравственности, борьбы с пережитками прошлого, воспитания подрастающего поколения на идеалах добра и человечности.

Но еще раньше, в 1918 году в Семипалатинске, Ж. Аймаутов и М. Ауэзов издают литературный журнал «Абай». Первым редактором журнала был Ж. Аймаутов. Не случайно позже классик казахстанской литературы Мухтар Ауэзов называл Жусупбека своим учителем, наставником и другом.

Жусупбек Аймаутов как талантливый ученый активно участвовал в работе Общества изучения Казахстана – крупного центра изучения истории, этнографии, экономики и естественных наук республики в 20-е годы XX века. Он – человек разносторонних интересов. Названный «казахским Ушинским», Жусупбек особых успехов достиг на поприще педагогики и психологии, искусства. В 1924–1929 годах Аймаутов проявил себя как ученый-психолог. Им был написан целый ряд учебников и методических пособий для преподавателей школ и педагогических учебных заведений. В 1924 году он издает учебное пособие «Дидактика» и «Руководство по воспитанию». Затем выходит его книга «Комплексная система методов ведения урока». А в 1926 году Аймаутов выпускает сразу несколько научных трудов: «Психология», «Психология и искусствоведение» и «Психология и выбор профессии» и другие работы. Так, его книга «Психология и выбор профессии» была отпечатана в Москве, в типографии Совета Национальностей РСФСР. Книги Аймаутова по психологии интересны не только в историческом плане, но и в плане становления национальной терминологии по психологии. Эти книги не потеряли своей актуальности и сейчас в наше время. Он написал множество публицистических произведений, литературно-критических статей, в том числе такие литературоведческие работы, как «Поэты абаевской школы» (1918 год, совместно с М. Ауэзовым), «О поэтическом творчестве Магжана» (имеется в виду поэзия М. Жумабаева), (1923 год), «О переводе» (1925 год), «Песнь о соколе» (1925 год). Последняя статья посвящена творчеству М. Горького. Великий классик советской литературы Максим Горький назвал Жусупбека Аймаутова «одной из вершин казахской литературы». В свою очередь тот считал Алексея Максимовича Горького своим учителем.

Своими переводами Жусупбек сделал достоянием народа произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. П. Чехова, А. М. Горького, Г. Тукая, У. Шекспира, Ф. Шиллера, В. Гюго, А. Дюма, Ж. Мольера, Г. Мопассана, С. Цвейга, Р. Тагора, Д. Лондона. Блистательный переводчик Аймаутов смог передать всю красоту и первозданность произведений этих мировых классиков.

Используя европейские стандарты, Аймаутов заложил основы режиссуры казахского театра. На страницах газет и журналов тех лет, он опубликовал серию статей об интернациональном, нравственном и эстетическом воспитании, а также по проблемам культуры, литературы, музыки, графики, экономики, образования, двуязычия, методики преподавания русского языка, совершенствования правописания казахского языка, что очень актуально и в наши дни.

Но талантливому и образованному человеку нелегко жилось в то время с «алашординским прошлым». Трагическую роль в судьбе Жусупбека Аймаутова сыграло письмо И. Сталина о газете «Ақжол», которое положило начало кампании по устранению старой национальной интеллигенции от общественно-политической деятельности. Эту репрессивную кампанию сталинского режима стал проводить в Казахстане Ф. Голощекин – глава партийной организации республики в 1925–1933 годах, один из организаторов убийства царской семьи в 1918 году. Основной удар он обрушил на национальную интеллигенцию, прежде всего на деятелей культуры, писателей, поэтов, ученых. Аймаутов стал первой жертвой первой волны сталинских репрессий в Казахстане.

7 апреля 1925 года ЦК РКП(б) с подачи Н. Ежова, будущего секретаря ЦК партии и главы НКВД СССР, выносит решение о закрытии казахской газеты «Ақжол» якобы за ее националистическую направленность. Редакция газеты разгоняется. В 1925 году по различным доносам Ж. Аймаутов был исключен из партии, привлекался к суду, но вскоре оправдан.

20 мая 1929 года Жусупбек Аймаутов был вновь арестован, якобы за участие в подпольной буржуазной националистической организации.

В 2009 году общественность Казахстана отметила 120-летие со дня рождения одного из основоположников отечественной литературы Жусупбека Аймаутова. В связи с этим крайне актуальным в то время стало мое обращение-запрос в Москву, в Кремль на имя Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и главы правительства Владимира Путина, а также в Центральный архив ФСБ России с просьбой рассекретить документальные материалы о трагической судьбе великого классика казахстанской литературы. Все это было отражено в Докладе Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий от 19 октября 2009 года (протокол № 1), где в том числе отмечалось: «Историк из Казахстана М. Утеубаев просит рассекретить документальные материалы об обстоятельствах ареста и расстрела в Москве в 1931 году классика казахской литературы, поэта и просветителя Жусупбека Аймаутова, 120-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2009 году».

В Центральном архиве ФСБ России имеются сведения о том, что Аймаутов Жусупбек Аймаутович, 1889 года рождения, уроженец аула 1 Павлодарского уезда Кзыл-Тавской волости Семипалатинской губернии, осужден 4 апреля 1930 г. решением Коллегии ОГПУ при СНК СССР по ст. 58-7, 58-11 и 59-3 УК РСФСР к ВМН – расстрелу. Приговор приведен в исполнение 21 апреля 1930 года в г. Москве. Захоронен Жусупбек Аймаутов на Ваганьковском кладбище г. Москвы.

…Творческое наследие Жусупбека Аймаутова в течение многих десятилетий было под запретом. И только 4 ноября 1988 года Верховный суд Казахстана полностью реабилитировал великого писателя ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. Он занесен в «Книгу Скорби», выпуск 1 (1996 г.), которая включает списки лиц, расстрелянных в период массовых политических репрессий в 1920–1950 годах. Кроме того, его имя внесено в книгу «Расстрельные списки», выпуск 2 (Москва, «Мемориал», 1995 г.).

24 октября 1994 года на торжественном собрании общественности, посвященном Дню республики, Президент страны Нурсултан Назарбаев на примере лишь одного человека показал, как тоталитарная система целенаправленно и изощренно преследовала тех, кого объявляла своим врагом. «Недавно отыскался сын выдающегося казахского писателя и общественного деятеля Жусупбека Аймаутова, репрессированного и расстрелянного в 1930 году. Трагически сложилась жизнь этого человека, вина которого заключалась лишь в том, что он был сыном своего отца и не отказался от него. Вплоть до 50-х годов он преследовался карательными органами, был посажен в тюрьму, потерял не только родину, но и собственное имя. И сегодня этот уже пожилой человек живет в Алтайском крае, превратившись из Бектура в Виктора» (газета «Казахстанская правда» № 172 от 25 октября 1994 года).

За свою короткую жизнь Жусупбек Аймаутов, плодотворно проявив себя в разных жанрах, оставил содержательное глубокое творчество. Его книги возвращаются к народу. Они составили антологию литературной, общественной и гуманистической мысли. Богатое творческое наследие писателя было собрано, исследовано учеными института литературы и искусства им. М. О. Ауэ­зова и в 1996–1999 годах выпущено в пяти томах.

В Казахстане и на родине писателя, в Павлодарской области, очень много делается для увековечения памяти Жусупбека Аймаутова. В Астане, Семее, Павлодаре и Баянауле его именем названы улицы. В Павлодаре Казахский музыкально-драматический театр носит имя Ж. Аймаутова. В 2003 году на Аллее бюстов просветителей и академиков Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова был установлен бюст знатного земляка.

В нынешнем году общественностью республики будет отмечаться 125-летие великого сына казахского народа. В связи с этим, на мой взгляд, настало время провести международную научно-практическую конференцию, посвященную жизни и творческой деятельности одного из основоположников казахской литературы Жусупбека Аймаутова, а также в рамках юбилея издать его книги. Это будет свидетельством нашего уважения к памяти великого писателя. Творческое наследие Жусупбека Аймаутова является Золотым фондом оте­чественной культуры и литературы.

Марат УТЕУБАЕВ, кандидат исторических наук, Экибастуз