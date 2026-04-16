С 13 по 16 апреля 2026 года в Болонье (Италия) прошла 63-я Болонская ярмарка детской книги — крупнейшая международная площадка в сфере детского книгоиздания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Ярмарка объединила специалистов почти из 100 стран мира, в том числе из Казахстана. На площадке были показаны современные детские книги, иллюстрации и проекты с международным потенциалом.



Впервые в рамках ярмарки была организована отдельная площадка для презентации казахстанской продукции, что способствовало расширению возможностей по продвижению отечественной детской литературы на международной арене.



Кроме того, состоялась панельная сессия, посвященная Центральной Азии. В ходе обсуждения участники рассмотрели вопросы визуальной идентичности региона в детской литературе, переосмысления культурного наследия средствами современной иллюстрации и выхода на международные рынки.