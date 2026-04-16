Глава государства направил телеграмму поздравления, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев поздравил народного артиста Узбекистана и Казахстана Фарруха Закирова с 80-летием.
«Благодаря природному таланту, неиссякаемой жизненной энергии и редкому трудолюбию Вы заслужили искренние симпатии миллионов поклонников Вашего творчества по всему миру. Ваше искусство на протяжении многих лет объединяет людей разных поколений и народов. В Казахстане Вас ценят за неповторимый голос и знаменитые песни в исполнении легендарного ансамбля «Ялла», ставшего культурным феноменом целой эпохи», – говорится в телеграмме.
За большой вклад в развитие культуры и музыкального искусства, а также укрепление дружеских отношений между народами Касым-Жомарт Токаев наградил Фарруха Закирова орденом «Достық» ІІ степени.