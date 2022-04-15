Переезд в четном парке станции Нур-Султан будет закрыт на 8 часов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В ночь с 16 на 17 апреля 2022 года будет закрыт переезд в четном парке станции Нур-Султан, который находится по улице Малахова на 805-м километре ПК 7.

Движение через переезд в четном парке станции Нур-Султан для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24:00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ.

Жителей и гостей столицы призывают планировать свои поездки в этой части города заранее.