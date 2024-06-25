Кинжал позднего сакского периода обнаружили в Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

На территории Талдинского историко-археологического парка в Шетском районе с начала лета кипит работа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

В раскопках участвуют карагандинские ученые и более 120 студентов КарУ им. Е.А. Букетова. Железный акинак и обрядовый сосуд – таков очередной улов археологов.

На могильнике Байкаска было исследовано три кургана. Историки установили, что есть канон, по которому возводились эти насыпи. Именно определённые строительные приёмы позволяют сохранить форму курганов в течение нескольких тысяч лет. Здесь же обнаружили железный кинжал.

«Это интересно, потому что железо имеет свойство плохо сохраняться, оставаясь в грунте, – объясняет уникальность находки директор ТОО «Археологические исследования» Ерлан Амиров. – Тут, видимо, были какие-то локальные хорошие условия. Это акинак – клинковое оружие, которое входит в скифо-сакскую триаду. Мы датируем кинжал III–II вв. до н. э., временем перехода от сакского к гунно-сарматскому периоду. Акинак имеет удобную рукоять, прямое перекрестие, изогнутое навершие и желобок для стока крови».

Благодаря изучению курганов учёные могут отследить древние погребальные обряды. По словам Ерлана Амирова, находки отражают и социальную стратификацию. Обнаружены маленькие, средние и большие курганы. Предполагается, что их высота означает либо материальный достаток, либо социальный статус умершего.

Также найден керамический сосуд, необходимый для обрядовых целей. Такой вывод сделан из-за его расположения. Сосуд установлен на поверхности, а уже над ним возведён курган.

Археологи продолжают изучать курган «с усами» Аккезен. Это сооружение состоит из головного кургана и двух курганов-спутников, от которых отходят на восток две дугообразные каменные выкладки - «усы». Заканчиваются они небольшими каменными насыпями.

Несколько поколений учёных бьются над загадкой - кто, зачем и когда возводил эти сооружения. Есть основное мнение, что это некий народ, который проживал на территории Центрального Казахстана, и была у него традиция – пристраивать свои погребальные курганы к более древним.

«Считаем, что в Талды памятники гунно-сарматской эпохи (с III в. до н.э. до III века н. э.) привязаны к более древним сакским курганам – и мы эту гипотезу в ходе раскопок планомерно подтверждаем. В курганах «с усами» редко находят погребения. Мы обнаружили бронзовый котёл и железный наконечник копья», – говорит Ерлан Амиров.

Раскопки в парке Талды продолжаются.