Женщин много, таких – единицы!

Статьи
0
Наталья Денисова

Есть такая восточная мудрость: «Если кого-то уважаешь, не забывай говорить об этом, если кем-то гордишься, старайся быть похожим на него».

Учительницу и общественницу из Кызылорды Анну Геор­гиев­ну Трынову я знаю с детства. С малых лет уважаю ее и горжусь ею, как и тысячи других учеников.

Кроме того, я знаю эту милую женщину еще и с земной, домашней, так сказать, стороны. Росла с ее детьми в одном дворе, наши бабушки чинно здоровались друг с другом по утрам. И все соседи звали Трынову ласково Аннушкой. А разве будут звать так неж­но люди негожего человека?

Родом Анна Трынова не из наших мест, она родилась 28 мая 1951 года в городе Черемхово Иркутской области, окончила там восемь классов средней школы. После поступила в Черемховское педагогическое училище на специальность «учитель начальных классов». Завершив его, получила направление в Приморский край, где и начала свой трудовой путь.

В Казахстан она попала после замужества: в 1971 году вышла замуж за коренного кызылординца и переехала жить в областной центр бескрайнего Приаралья.

Тут же поступила в прославленный Кызылординский педагогический институт им. Н. Гоголя и в 1976 году была уже его выпускницей.

С того самого времени и вплоть до 2015 года Анна Георгиевна работала учителем начальных классов, заведующей учебной частью начальных классов в средней школе № 112 города Кызылорды, находящейся в залинейной части города.

Ах, какая это школа! Построенная в послевоенные годы методом асара железнодорожниками, долгие годы она существовала под руководством Нагимы Ахмадеевой. Ее кызылординцы уважительно называли Большим директором – за глубину души, за умение видеть в каждом ребенке личность и отделять зерна от плевел. В свой коллектив Нагима Абдуловна кого попало не брала. И если педагог работал в школе № 112 много лет, это был ас своей профессии.

Как Анна Георгиевна. Она умеет приласкать, побудить к учебе, подбодрить, похвалить, так что ее ученики во многом всегда были первыми: и в учебе, и в спорте, и в общественной жизни. Помнится, однажды разговорилась я на тротуаре с мужчиной, учившимся у нее, а он и сказал: «Наша Анна Георгиевна, наверное, устает здороваться на улицах, ведь таких, как я, благодарных ей за годы настоящей учебы, тысячи, и каждый рад поприветствовать свою первую учительницу, справиться о ее здоровье!»

Анна Георгиевна – одна из самых первых активисток кызыл­ординского областного общест­венно-культурного цент­ра «Славяне» и не только сама участвует в его жизни, но и привлекает детей-школьников. Учит их петь, танцевать, декламировать, рассказывает о традициях и обычаях.

Когда на концертах «Славян» видишь, как малыши важно вышагивают на сцену под руководст­вом Анны Трыновой, слезы на глаза наворачиваются. Вот где преемственность поколений налицо!

Анна Георгиевна и сама артистка вокальной группы «Сударушки», созданной при центре. В репертуаре – песни на разных языках: русском, казахском, белорусском, украинском. Женщина любит петь и делает это красиво, с душой. Ее отец играл на гармони, муж – на балалайке. Сама Анна Георгиевна пишет чудесные стихи, достойные прекрасной мелодии, знает множество старинных русских народных песен, разучивает новые произведения.

Выйдя на пенсию в 2015 году, Анна Георгиевна продолжает работать в детском развивающем центре «Анар Baby», готовит детишек к школе. И маленьких, пятилетних, деток тоже приводит в ОКЦ «Славяне» на все праздники, ставит с ними сценки, поет, танцует.

За достигнутые в педагогической работе успехи Анна Трынова неоднократно награждалась благодарственными письмами областного управления и городского отдела образования, за активную общественную работу имеет награды от Ассамблеи народа Казахстана и Президента Республики Казахстан. Но самая главная ее награда – улыбки окружающих, то незатейливое «Здравствуйте!», которое звучит на каждом шагу, новые успехи ее воспитанников.

#Кызылорда #педагог #школьники #Анна Трынова #общественница #Учительница #ученики

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Охота: желание без сожаления?
Опасный суперинтеллект
Звездные танцы
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Звездные танцы
ҚТЖ – крупнейший работодатель страны
Мерило успешности интеграции – рост экономики и благосостоя…
Право на жалобу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]