Женщин много, таких – единицы!

Учительницу и общественницу из Кызылорды Анну Геор­гиев­ну Трынову я знаю с детства. С малых лет уважаю ее и горжусь ею, как и тысячи других учеников.

Кроме того, я знаю эту милую женщину еще и с земной, домашней, так сказать, стороны. Росла с ее детьми в одном дворе, наши бабушки чинно здоровались друг с другом по утрам. И все соседи звали Трынову ласково Аннушкой. А разве будут звать так неж­но люди негожего человека?

Родом Анна Трынова не из наших мест, она родилась 28 мая 1951 года в городе Черемхово Иркутской области, окончила там восемь классов средней школы. После поступила в Черемховское педагогическое училище на специальность «учитель начальных классов». Завершив его, получила направление в Приморский край, где и начала свой трудовой путь.

В Казахстан она попала после замужества: в 1971 году вышла замуж за коренного кызылординца и переехала жить в областной центр бескрайнего Приаралья.

Тут же поступила в прославленный Кызылординский педагогический институт им. Н. Гоголя и в 1976 году была уже его выпускницей.

С того самого времени и вплоть до 2015 года Анна Георгиевна работала учителем начальных классов, заведующей учебной частью начальных классов в средней школе № 112 города Кызылорды, находящейся в залинейной части города.

Ах, какая это школа! Построенная в послевоенные годы методом асара железнодорожниками, долгие годы она существовала под руководством Нагимы Ахмадеевой. Ее кызылординцы уважительно называли Большим директором – за глубину души, за умение видеть в каждом ребенке личность и отделять зерна от плевел. В свой коллектив Нагима Абдуловна кого попало не брала. И если педагог работал в школе № 112 много лет, это был ас своей профессии.

Как Анна Георгиевна. Она умеет приласкать, побудить к учебе, подбодрить, похвалить, так что ее ученики во многом всегда были первыми: и в учебе, и в спорте, и в общественной жизни. Помнится, однажды разговорилась я на тротуаре с мужчиной, учившимся у нее, а он и сказал: «Наша Анна Георгиевна, наверное, устает здороваться на улицах, ведь таких, как я, благодарных ей за годы настоящей учебы, тысячи, и каждый рад поприветствовать свою первую учительницу, справиться о ее здоровье!»

Анна Георгиевна – одна из самых первых активисток кызыл­ординского областного общест­венно-культурного цент­ра «Славяне» и не только сама участвует в его жизни, но и привлекает детей-школьников. Учит их петь, танцевать, декламировать, рассказывает о традициях и обычаях.

Когда на концертах «Славян» видишь, как малыши важно вышагивают на сцену под руководст­вом Анны Трыновой, слезы на глаза наворачиваются. Вот где преемственность поколений налицо!

Анна Георгиевна и сама артистка вокальной группы «Сударушки», созданной при центре. В репертуаре – песни на разных языках: русском, казахском, белорусском, украинском. Женщина любит петь и делает это красиво, с душой. Ее отец играл на гармони, муж – на балалайке. Сама Анна Георгиевна пишет чудесные стихи, достойные прекрасной мелодии, знает множество старинных русских народных песен, разучивает новые произведения.

Выйдя на пенсию в 2015 году, Анна Георгиевна продолжает работать в детском развивающем центре «Анар Baby», готовит детишек к школе. И маленьких, пятилетних, деток тоже приводит в ОКЦ «Славяне» на все праздники, ставит с ними сценки, поет, танцует.

За достигнутые в педагогической работе успехи Анна Трынова неоднократно награждалась благодарственными письмами областного управления и городского отдела образования, за активную общественную работу имеет награды от Ассамблеи народа Казахстана и Президента Республики Казахстан. Но самая главная ее награда – улыбки окружающих, то незатейливое «Здравствуйте!», которое звучит на каждом шагу, новые успехи ее воспитанников.