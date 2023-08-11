Женщина выпрыгнула из окна 3-этажа роддома в Алматинской области

Женщина выбросилась из окна реанимации после родов в Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda kz со ссылкой на администрацию Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы.

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Как рассказали в медучреждении, 37-летняя пациентка находилась в реанимации четвертые сутки после оперативного родоразрешения.

На фоне послеродового психоза вела себя неадекватно и агрессивно, отказывалась от лечения. А затем выпрыгнула из окна реанимации родильного отделения на 3-м этаже. Медперсонал не сумел помешать женщине.

«Роженицу осмотрели все профильные специалисты: анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург, травматолог, хирург, провели все необходимые обследования. Женщина получает полное лечение», – рассказали в больнице.