В городе Алматы задержали с поличным группу воров-домушников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram заместителя начальника Департамента полиции мегаполиса Рустама Абдрахманова.

Во главе группы — 45-летняя женщина. В «помощниках» у неё были двое мужчин. Они промышляли квартирными кражами.

На данный момент за преступной троицей числится 5 эпизодов краж, совершенных на территории Алматы.

«Мы провели спецоперацию по разоблачению подозреваемых. Встретили их сразу после совершения очередной квартирной кражи. Автомашина марки «Нексия», на которой передвигались домушники, была блокирована в частном секторе.

При задержании обнаружили вещественные доказательства: гитару, нарды, несколько мобильных телефонов и ценности. Кроме этого, обнаружили парик, портмоне и ключи», – рассказал Абдрахманов.

Последнее преступление «криминальное трио» совершило в микрорайоне «Ожет», где проникло в чужой дом, отжав окно.

Подозреваемые действовали стандартно: перед тем, как проникнуть в жилище, проверили, нет ли хозяев, и только потом вскрыли замок.

Выносили всё, что представляло ценность: денежные средства, мелкая техника, различные драгоценности.

Пока двое хозяйничали в чужом жилище, третий дожидался в машине, находился на подстраховке, раскрыл подробности Абдрахманов.

К слову, подозреваемые — гражданка Х. 1977 года рождения и гражданин К. 1978 года рождения – уже в прошлом имели судимости за совершение аналогичных преступлений. Третий участник (1987 года рождения) — ранее не судимый.

На данный момент участники квартирных краж водворены в изолятор временного содержания ДП Алматы.

Производство досудебного расследования поручено следователям управления полиции Алатауского района. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.