В Карагандинской области женщина выбежала на пути перед идущим поездом и погибла, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"10 апреля 2022 года в 18 часов 30 минут на участке Караганда Сортировочная - Кулайгыр женщина выбежала на путь перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния не успел остановить состав и предотвратить наезд", – говорится в сообщении.

Қазақстан темір жолы напоминает, что внезапно остановить поезд невозможно. При скорости поезда 80 км/час и применении экстренного торможения машинистом тормозной путь поезда составит не менее 900 метров. Железнодорожники приносят соболезнования семье погибшей и убедительно просят граждан не подвергать опасности себя, пассажиров поездов, соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.