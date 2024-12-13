Женщину с инсультом спасли в Павлодарской области

Общество, Закон и Порядок
104
Дана Аменова
корреспондент

Полицейские вызвали скорую помощь и оказали ей поддержку до прибытия медиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Во время патрулирования возле поселка Атамекен полицейские Асет Темиргалы и Алдияр Сагадатов заметили женщину, лежащую вдоль проезжей части.

Они поспешили к ней и сразу заметили признаки инсульта: у женщины была нарушена речь и координация движений.

Оценив ситуацию, полицейские вызвали скорую помощь и оказали ей поддержку до прибытия медиков.

Врачи подтвердили диагноз и отметили, что благодаря быстрой реакции полицейских женщину удалось вовремя доставить в больницу. Ведь в такой ситуации каждая секунда крайне важна для спасения жизни.

#полиция #Павлодарская область #спасение #женщина #инсульт

Популярное

Все
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Это счастье – стать родителями
Мост для межэтнического общения
Ее часто спрашивают: «Руың кiм?»
Как защититься от харассмента?
И дольше века газетный день
Ряды Международного Панфиловского движения пополнили школьники Байконыра
Карасайское послание из прошлого
История Карлага оживает в Бильбао: будущий хит Netflix
Научные перспективы страны
Любовь к родной земле
Турар Рыскулов и деятели «Алаш»
Бесславный конец «Тайфуна»
Минкесер – целебный оазис Северного Казахстана
На благо людей
Первопроходцы стальной магистрали
Счастливый ли билет?
Зимняя сказка на юге
«Один я не справился бы»
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Вдохновлять собственным примером
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Алматы–Ташкент
Ограничено движение транспорта в Алматинской области
В Казахстане по основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80-100%
Камеры Sergek появятся в Алматинской области
Развитие предпринимательства – основа успешной экономики
Тренер по боксу Ерик Маржикпаев отстранен от участия в соревнованиях по боксу на два года
Создавать живое позитивное искусство
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште

Читайте также

Молодым ученым вручили сертификаты на квартиры в Алматы
Должники по алиментам из Актюбинской области потратили день…
ЦОНы необоснованно отказывали инвесторам в Астане
Итоги 2024 года: новые горизонты волонтерства в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]