Женщину с инсультом спасли в Павлодарской области

Полицейские вызвали скорую помощь и оказали ей поддержку до прибытия медиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Во время патрулирования возле поселка Атамекен полицейские Асет Темиргалы и Алдияр Сагадатов заметили женщину, лежащую вдоль проезжей части.

Они поспешили к ней и сразу заметили признаки инсульта: у женщины была нарушена речь и координация движений.

Оценив ситуацию, полицейские вызвали скорую помощь и оказали ей поддержку до прибытия медиков.

Врачи подтвердили диагноз и отметили, что благодаря быстрой реакции полицейских женщину удалось вовремя доставить в больницу. Ведь в такой ситуации каждая секунда крайне важна для спасения жизни.