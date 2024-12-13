Женщину с инсультом спасли в Павлодарской области
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Полицейские вызвали скорую помощь и оказали ей поддержку до прибытия медиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Во время патрулирования возле поселка Атамекен полицейские Асет Темиргалы и Алдияр Сагадатов заметили женщину, лежащую вдоль проезжей части.
Они поспешили к ней и сразу заметили признаки инсульта: у женщины была нарушена речь и координация движений.
Оценив ситуацию, полицейские вызвали скорую помощь и оказали ей поддержку до прибытия медиков.
Врачи подтвердили диагноз и отметили, что благодаря быстрой реакции полицейских женщину удалось вовремя доставить в больницу. Ведь в такой ситуации каждая секунда крайне важна для спасения жизни.