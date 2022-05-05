Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
Женщину с тройным гражданством выдворили из Казахстана

Железинский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки Российской Федерации и Канады, допустившей нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве (статья 496 ч.2 КоАП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

"При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска отделения пограничного контроля "Урлитюбе" при пересечении государственной границы была выявлена гражданка Российской Федерации и Канады, которая, утратив гражданство Республики Казахстан, не сообщила в установленные законодательством сроки, факт приобретения иностранного гражданства.

В судебном заседании нарушитель вину признала полностью и пояснила, что в ноябре 2017 года получила гражданство Канады, а также в марте текущего года получила гражданство РФ, однако паспорт Республики Казахстан не сдала из-за незнания закона. В Казахстане родственников не имеет, в связи, с чем просила выдворить за пределы РК", - рассказали в суде.

Постановлением суда привлекаемая к ответственности признана виновной по ст.496 ч.2 КоАП и подвергнута  административному взысканию в виде административного выдворения за пределы РК.

Постановление вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.

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