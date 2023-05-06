Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»

Этот учебный проект группы компаний АО «Самрук-Казына» создан при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и нацелен на повышение доли женщин в руководящих органах компаний и организаций в квазигосударственном секторе. Он стал одним из механизмов реализации поручения Президента о 30-процентной представленности женщин на руководящих должностях в компаниях с гос­участием.

Выступая на церемонии, замес­титель руководителя Админист­рации Президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Аида Балае­ва отметила, что нацкомиссия представлена очень активными и перспективными женщинами, которые работают на общественных началах и вносят большой вклад в развитие различных отраслей, решение актуальных проблем общества.

– Сегодня женское движение пополняется новыми яркими представительницами и лидерами. Уверена, что у каждой из вас есть идеи, инициативы, проекты, которые будут способствовать улучшению положения женщин в казахстанском социуме. Полагаю, наш сегодняшний проект, подразумевающий включение женщин в советы директоров различных компаний, уникален, – подчерк­нула Аида Балаева, обращаясь к участницам церемонии.

Гендерное равенство – общемировой тренд. Невозможно поддерживать необходимые темпы роста экономики без повышения вовлеченности женщин на всех уровнях производства и управления, считают в группе компаний АО «Самрук-Казына».

– Поэтому во всех государствах стали больше уделять внимания борьбе с дискриминацией и стереотипами. Уверен, Казахстан в этом вопросе должен быть в чис­ле передовых стран мира. С этим согласен и Президент страны, который поручил повышать долю женщин в руководстве госструктур и госкомпаний, – отметил председатель правления «Сам­рук-Казына» Нурлан Жакупов.

К тому же, как подчеркнул спикер, в СК заинтересованы в росте числа женщин на руководящих постах и с чисто деловой точки зрения. Ведь высокая доля женщин в руководстве компаний «Самрук-Казына» повышает их рейтинг по международным стандартам ESG, а значит, и привлекательность в глазах зарубежных инвесторов.

– В нашей недавней практике уже был конкретный кейс, когда международный финансовый институт при рассмотрении воп­роса о выдаче Казахстану кредита запрашивал информацию о продвижении в стране гендерного равенства. Наша программа стала таким подтверждением, то есть уже помогла государству, – напомнил Нурлан Жакупов. – В современных реалиях если компания не демонстрирует приверженность принципу гендерного равенства и не показывает конкретные действия в данном направлении, то к ней теряется интерес со стороны инвесторов и клиентов. Сегодня мы завершаем очень важный этап совершенствования нашего подхода к управлению компаниями. Появился пул женщин, готовых трудиться на уровнях принятия решений. Я уверен, что наш опыт подготовки лидеров будет полезен всей стране, и мы готовы им делиться.

Сегодня в группе «Самрук-Казы­на» работают 259,5 тыс. человек, в том числе 72 тыс. женщин. Из них около 8,5 тыс. занимают руководящие посты, начиная от начальниц отделов. Это около трети от общего числа руководителей. Но в высшем руководстве (правления, советы директоров, наблюдательные советы) доля женщин составляет лишь 15%. Поэтому сегодня принимаются меры, чтобы увеличить этот показатель до 20% в 2023 году и до 30% – к 2030-му. В частнос­ти, создаются условия для развития среды по формированию навыков женского лидерства, стимулированию и продвижению женщин-руководителей, достижению подлинного гендерного равенства.

Одним из эффективных инструмен­тов по реализации этих задач как раз и стала программа «Гендерное равенство». Благодаря ей сотрудницы группы компаний «Самрук-Казына» с управленчес­ким опытом со всего Казахстана прошли дополнительные курсы менеджмента, чтобы войти в сос­тавы советов директоров и набсоветов госкомпаний. В результате сертификаты об окончании курса получила 71 выпускница, 15 из них уже включены в экспертные группы при центральных госорганах, региональных комиссиях по делам женщин и семейно-демо­графической политике.

Еще 10 участниц приняты в руководящие органы госкомпаний.