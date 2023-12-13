Подал сигнал о помощи: сотрудница полиции спасла парня в Актобе

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сотрудница полиции спасла от преступников юношу в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области

Фото: instagram.com/polisia_aqtobe/

Как рассказали в ДП, 9 декабря в ходе профилактики на административном участке инспектор по делам несовершеннолетних Аймереке Муханбетказина заметила трех молодых парней, разговаривавших на повышенных тонах. Увидев ее, ребята притихли. Их действия вызвали подозрение у инспектора. Затем она заметила, как один из юношей подал рукой международный сигнал о помощи. 

Поняв, что парню угрожает опасность, Мухамбетказина позвонила по номеру 102, а затем сама попыталась задержать злоумышленников.

Сотрудница полиции заметила, что у одного из нападавших в руках был предмет, похожий на нож. За это время ее коллеги успели добраться до места и задержать нарушителей.

«Установлено, что молодые люди решали конфликтный вопрос, связанный с деньгами. Полиция выясняет иные обстоятельства дела. Ведется расследование», — заключили в департаменте полиции.

 

 

#полиция #Актобе #правонарушения #инспектор по делам несовершеннолетних

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