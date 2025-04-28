Фото: Серик Кантаев

В финале талдыкорганские волейболистки выиграли вьетнамскую команду «VTV Bình Điền Long An» со счетом 3:1 и впервые в своей истории завоевали «золото» Лиги Чемпионов Азии.

Как известно, команда «Жетісу» девять раз участвовала в клубном чемпионате Азии и дважды выигрывала бронзовые медали – в 2010 и 2013 г.г. Одержанная нынче клубом победа дала команде право впервые принять участие в клубном чемпионате мира, который пройдёт в сентябре в Таиланде.

К слову, в Лиге Чемпионов Азии приняли участие лучшие женские клубы Казахстана, Таиланда, Филиппин, Китая, Вьетнама, Китая, Гонконга, Иордании и Ирана.