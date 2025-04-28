«Жетісу» впервые в своей истории выиграла Лигу Чемпионов Азии по волейболу

Спорт
85
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Команда «Жетісу» блестяще выступила среди женских команд в Филиппинах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Серик Кантаев

В финале талдыкорганские волейболистки выиграли вьетнамскую команду «VTV Bình Điền Long An» со счетом 3:1 и впервые в своей истории завоевали «золото» Лиги Чемпионов Азии.

Как известно, команда «Жетісу» девять раз участвовала в клубном чемпионате Азии и дважды выигрывала бронзовые медали – в 2010 и 2013 г.г.  Одержанная нынче клубом победа дала команде право впервые принять участие в клубном чемпионате мира, который пройдёт в сентябре в Таиланде.

К слову, в Лиге Чемпионов Азии приняли участие лучшие женские клубы Казахстана, Таиланда, Филиппин, Китая, Вьетнама, Китая, Гонконга, Иордании и Ирана.

#Жетысу #Филиппины #девушка #волейбол

Популярное

Все
Токаев произвел кадровое назначение
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Казахстан отмечает Всемирный День охраны труда
Более 600 млн кубометров воды направит Кыргызстан в поливной период этого года
Возврат активов: Более 1 млрд тенге выделили на водоснабжение в Акмолинской области
В Иране объявили День траура по жертвам взрыва в порту
Стартовал десятый юбилейный проект Virtuosos с участием Димаша
Пособия ко Дню защитника Отечества получат ветераны боевых действий из Жетысу
В Туркестанской области построят музыкальную школу за счет возвращенных активов
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Семейство краснокнижных бурых медведей заметили в Алматинской области
Новое землетрясение зафиксировали в Турции
Китайскую компанию оштрафовали за экологические нарушения в ВКО
Кто из казахстанских спортсменов взял медали в международных соревнованиях
Известный румынский хор впервые выступит в Казахстане
Имущество на 181 млн тенге арестовали у продавцов песка в области Абай
Кашаган зовет
Буллинг в школе из-за видео: блогер извинилась перед мальчиком
На озере Балхаш задержали браконьеров с уловом почти в 200 кг
В Жамбылской области построят две крупные ветряные электростанции
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Удивительная судьба Масима Якубова
Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Казахстан
Токаев и Бердымухамедов посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Акимат выделит деньги на дорогу к туркомплексу в Жамбылской области - прокуратура
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Новая гробница найдена в Египте
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Результаты исследования «Тюркский Барометр 2024» представили в Азербайджане
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий её безопасности
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей

Читайте также

Футбол без границ: школьники из Алматы и Бишкека сыграли на…
Кто из казахстанских спортсменов взял медали в международны…
Милад Карими стал победителем этапа Кубка мира
Мейирлан Максим завоевал «бронзу» чемпионата Азии по дзюдо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]