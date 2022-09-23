Экономика
Жилье есть, но очень дорогое
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Рост цен на строительные материалы, удорожание недвижимости, снижение платежеспособности населения могут привести к банкротству строительной отрасли, росту безработицы, если государство не предпримет срочные меры.

Ситуацию, в которой оказались компании-застройщики, обсуждали на региональной площадке предпринимателей.

По словам директора областного филиала РОЮЛ «Союз строи­телей Казахстана» Александра Карагойшина, в ЗКО на участие в программе «7–20–25» подали заявки 8 353 человека, из них одобрение получили лишь 1 677 западно­казахстанцев. Причина в том, что в связи с резким скачком цен на стройматериалы, подорожала и недвижимость. В прошлом году квадратный метр оценивался в 160 тыс. тенге, в этом – свыше 230 тыс. тенге. С такими ценами можно рассчитывать лишь на приобретение однокомнатной квартиры, так как максимальная сумма займа – 15 млн тенге. Семьи, желающие улучшить свои жилищные условия, сейчас не видят смысла участия в программе. Как отметили представители строительных компаний, на сегодня в регионе каждая вторая квартира остается непроданной, хотя спрос есть. Купить квартиру по коммерческой стоимости большинство не может себе позволить.

Такая стагнация рынка недвижимости может привести к остановке деятельности застройщиков, которая обернется заметным ростом безработицы. Уже сейчас руководители строительных компаний региона заявляют о серьезном сокращении объемов работ. Причем, такое положение дел характерно в целом по рес­публике.

Чтобы население имело возможность приобрести жилье, требуется пересмотр условий ипотечных программ, считают в отраслевом объединении строителей. Так как в конце этого года подходит к завершению программа «7–20–25», необходимо продлить срок ее действия или разработать новые ипотечные программы с доступной ставкой – не выше 5%. При этом нужно поднять порог финансирования с 15 до 25 млн тенге.

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