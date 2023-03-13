Житель Актау пожаловался, что его неоднократно похищала ОПГ вымогателей

Фото: Polisia.kz

Пятерых жителей Актау подозревают в вымогательстве. Заявление в отношении них поступило также от жителя Актау, который пожаловался, что вынужден был отдать им легковой автомобиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на полицейский портал.

Двоих подозреваемых в возрасте 26 и 27 лет сотрудники УБОП ДП Мангистауской области задержали рядом с одним из бизнес-центров.

«По словам потерпевшего, фигуранты в группе лиц несколько раз похищали его, избивая и угрожая применением огнестрельного оружия, требовали 500 тысяч тенге, а также отобрали автомобиль.

В ходе обыска из автомобиля задержанных изъят боевой пистолет ПМ с патронами. В ходе обыска по временному месту жительства в квартире одного из подозреваемых обнаружены несколько боевых и травматических патронов.

При обыске по двум другим адресам установлены остальные подозреваемые в вымогательстве в возрасте 25, 26 и 28 лет. По месту их пребывания полицейские изъяли еще один пистолет, два обреза ружья, а также значительное количество патронов к ним», - информирует портал Polisia.kz.

Стражи порядка также обнаружили Opel Vectra, которую задержанные силой отобрали у потерпевшего.

«По фактам вымогательства и хранения оружия проводится досудебное расследование. Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время проводятся комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств», - рассказали в полиции.