Житель Семея превратил свой гараж в наркосклад

В Семее в результате комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий ликвидирован устойчивый канал поставки наркотиков каннабисной группы из южных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, в ходе проведения обысковых мероприятий в гараже одного из разрабатываемых фигурантов, 35-летнего местного жителя, изъята особо крупная партия марихуаны общим весом 154 кг, упакованная в большие целлофановые пакеты для дальнейшего распространения на территории области Абай.

«В рамках досудебного производства по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса принимаются меры по установлению и задержанию всех причастных к незаконному обороту наркотиков. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», – отметил начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Всяческие попытки наладить канали поставки наркотиков будут пресекаться жестко и бескомпромиссно, добавили в МВД.