Жителей и гостей Астаны приглашают бесплатно посетить турнир «Театр барысы»
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II республиканский турнир по қазақ күресі среди театров «Театр барысы» пройдет 28 февраля во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы акимата Астаны, главная цель турнира – развитие национального спорта в театрах страны, популяризация казахской борьбы, а также укрепление творческих и партнерских связей актеров театрального сообщества Казахстана в искусстве и спорте.
В соревнованиях примут участие актеры театра и кино со всей страны.
Стоит отметить, что вход бесплатный для зрителей и болельщиков.