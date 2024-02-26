Жителей и гостей Астаны приглашают бесплатно посетить турнир «Театр барысы»

II республиканский турнир по қазақ күресі среди театров «Театр барысы» пройдет 28 февраля во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации пресс-службы акимата Астаны, главная цель турнира – развитие национального спорта в театрах страны, популяризация казахской борьбы, а также укрепление творческих и партнерских связей актеров театрального сообщества Казахстана в искусстве и спорте.

В соревнованиях примут участие актеры театра и кино со всей страны.

Стоит отметить, что вход бесплатный для зрителей и болельщиков.