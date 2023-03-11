Жителей мегаполиса предупредили об аномально теплой погоде

Осадки в виде дождя и аномально резкое потепление прогнозируют синоптики в южной столице Казахстана сегодня, 11 марта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

Фото: Kazpravda.kz

На большую часть страны будет оказывать влияние ложбина циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, на юге – сильный дождь.

Лишь на юго-востоке, юго-западе страны - без осадков.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере РК с низовой метелью, гололед, днем на юге страны – гроза.

В Астане сегодня ожидается дождь с переходом в снег. При этом температура воздуха прогреется до +2...+4 градуса. Скорость ветра: 9-14 метров в секунду.

В Алматы сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура днем в районе +21...+23 градуса. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте не исключены осадки и гроза. Дневная температура воздуха будет +20...+22 градуса. Скорость ветра: 8-13, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду.