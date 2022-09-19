Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса

Спортивный интерес

На месте 35-летнего здания, расположенного у моря, чиновники планируют построить гос­тиницу и продлить набережную. Неравнодушные граждане вышли на акцию протеста и даже организовали петицию с обращением к Президенту страны.

Главный аргумент чиновников – здание непригодно для занятий. Еще в 2017 году специальная комиссия пришла к выводу, что спорткомплекс не подлежит восстановлению, и детей сюда допускать не стоит. Только любовь к спорту оказалась для актаусцев дороже инстинкта самосохранения, и занятия продолжились.

Проблема, по словам местных властей, в деньгах. Здание чис­лится на балансе футбольного клуба «Каспий». Согласно экспертизе, строительные конструкции находятся в аварийном состоянии, а значит, восстанавливать нечего. Чиновники нашли вариант – отдать лакомую территорию инвесторам, а за счет денежных вливаний построить современный стадион в другом месте. Но местное население этот бизнес-план не устроил.

– Почему во всех европейских странах, во всех городах по два-три стадиона? Они реконструируют их, обновляют, улучшают, а у нас есть готовый спорткомплекс, и вместо того, чтобы до ума его довести, решили просто снести. Здесь море и парк рядом, все для удобства. Чиновники же хотят построить его черт знает где, – говорит житель города Актау Женисбек Куанов.

На мирную акцию протеста собрались порядка ста жителей города. Более трех тысяч подписали петицию Президенту страны. Однако о единодушии в этом вопросе говорить не приходится, поскольку в том же онлайн-документе почти две тысячи мангис­таусцев хотят обуст­роить набережную современными объек­тами и убрать изношенное здание. Представители акимата убедили митингующих в том, что вопрос пока на рассмотрении. Предложено создать инициативную группу для проведения переговоров.

Данной ситуацией заинтересовались и органы прокуратуры, пообещав, что все жалобы будут у них на контроле. Пока же «диаг­ноз» спорткомплекса не подтвердится, занятия в нем будут продолжены.