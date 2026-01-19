В Жаркенте задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком обращении с малолетним сыном, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент получил огласку после публикации в соцсетях шокирующих кадров, где мать избивает маленького сына, привязанного к батарее отопления. На видео, которое, по предварительным данным, снял отец семейства, за расправой наблюдают другие дети.

В ДП области Жетісу сообщили о возбуждении уголовного дела, личность подозреваемой установлена. Молодая женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания.

Двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего. В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав.

«Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК», ‒ проинформировали в правоохранительных органах.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отметили, что по данному факту проводятся следственные действия. Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дети находятся в безопасном месте.

«Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей – стабильное, им оказывается психологическая поддержка. Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка», ‒ сообщили в комитете.

Также ранее стало известно, что воспитательницу детсада осудили за избиение ребенка в области Ұлытау.