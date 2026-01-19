Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына

Происшествия
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Жаркенте задержали 28-летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком обращении с малолетним сыном, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент получил огласку после публикации в соцсетях шокирующих кадров, где мать избивает маленького сына, привязанного к батарее отопления. На видео, которое, по предварительным данным, снял отец семейства, за расправой наблюдают другие дети.

В ДП области Жетісу сообщили о возбуждении уголовного дела, личность подозреваемой установлена. Молодая женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания.

Двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в Центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего. В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. 

«Ход расследования находится на личном контроле руководства Департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК», ‒ проинформировали в правоохранительных органах.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отметили, что  по данному факту проводятся следственные действия. Мать задержана и помещена в изолятор временного содержания. Дети находятся в безопасном месте.

«Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей – стабильное, им оказывается психологическая поддержка. Органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос о лишении родительских прав в установленном законодательством порядке. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребенка», ‒ сообщили в комитете.

Также ранее стало известно, что воспитательницу детсада осудили за избиение ребенка в области Ұлытау. 

#арест #ребенок #избиение

Популярное

Все
В Астане прошли крещенские купания
В ЮАР объявили режим национального бедствия из-за наводнений
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Кресло за 20 млн тенге оформляло в закупках руководство шымкентского вуза
Более 20 человек погибли в результате схода с рельсов поездов в Испании
Аида Балаева поручила усилить работу по развитию Кызылординской области
На Филиппинах нашли крупное месторождение газа с запасами в 2,8 млрд кубометров
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Без ухабов и ям
Глава государства ознакомился с предложениями по конституционной реформе
Реанимобили прибыли в районы
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

Более 20 человек погибли в результате схода с рельсов поезд…
Более ста человек погибли в Африке в результате наводнений
Авиакомпанию в Индии оштрафовали на $ 3 млн за отмену рейсов
Пять человек погибли при сходе лавин в Австрии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]