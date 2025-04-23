Воспитательницу детсада осудили за избиение ребенка в области Ұлытау
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Женщину привлекут к общественным работам сроком на 80 часов
Воспитательница детского сада в Жезказгане ударила трехлетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz
По информации прокуратуры области Ұлытау, в отношении педагога возбудили уголовное дело.
В суде воспитательница вину не признала. Однако ее вина подтверждается представленными доказательствами по делу, в том числе видеозаписью с камер видеонаблюдения в детском саду.
Женщину приговорили к привлечению к общественным работам сроком на 80 часов, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года.
Приговор суда вступил в законную силу.