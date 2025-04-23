Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Воспитательница детского сада в Жезказгане ударила трехлетнего ребенка, сообщает Kazpravda.kz

По информации прокуратуры области Ұлытау, в отношении педагога возбудили уголовное дело.

В суде воспитательница вину не признала. Однако ее вина подтверждается представленными доказательствами по делу, в том числе видеозаписью с камер видеонаблюдения в детском саду.

Женщину приговорили к привлечению к общественным работам сроком на 80 часов, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.