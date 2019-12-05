Жительница Актау заразила своего ребенка ВИЧ. Во время беременности ВИЧ-инфицированная жительница Актау не наблюдалась у врачей и не состояла на учете. Об этом рассказала Жамиля Махамбеткалиева, заведующая отделом эпидемиологии областного СПИД-центра, передает Lada.kz
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Положительный ВИЧ-статус у местной жительницы, по словам Жамили Махамбеткалиевой, обнаружили только в роддоме. На данный момент ребенок проходит обследование и получает соответствующее лечение.
В 2019 году в Мангистау от ВИЧ-инфекции при наличии сопутствующих заболеваний умерли три человека. Причиной, как отметила Жамиля Махамбеткалиева, является позднее обращение к специалистам.
За 10 месяцев текущего года заболевание обнаружено у 40 человек, шесть из которых являются иностранцами. На диспансерном учете находятся сегодня 198 пациентов.