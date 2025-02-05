Жителя Акмолинской области привлекли к 100 часам труда за долги по алиментам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе прокуратуры района Биржан Сал за умышленное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей зарегистрировано уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Так, должник, имея реальную возможность оплачивать алименты на протяжении 7 лет, бездействовал, не принимая меры по исполнению обязательств. В результате его долг превысил 1 млн тенге.

Приговором суда должник признан виновным, с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с привлечением к принудительному труду на 100 часов.

В ведомстве напомнили, что неисполнение алиментных обязанностей более трех месяцев влечет ответственность до двух лет ограничения либо лишения свободы или привлечение к общественным работам на срок до 600 часов.