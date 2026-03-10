Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги

Экономика
86

В Карагандинской области потребителям вернут свыше 3,1 млрд тенге. Эти деньги 18 субъектов естественных монополий получили из тарифов, но не потратили на те цели, которые были предусмотрены в смете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики 

Такие данные приводит Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области после проверки отчетов субъектов естественных монополий за 2024 год.

Всего специалисты изучили 200 отчетов от 73 предприятий. Среди них - отчеты об исполнении тарифных смет и о выполнении инвестиционных программ.

Проверка показала, что 18 компаний не выполнили часть работ и расходов, заложенных в тарифах.

По закону в таких случаях вводится компенсирующий тариф - фактически это механизм возврата денег потребителям. В результате жителям области вернут 3,1 млрд тенге (с учетом ставки рефинансирования Нацбанка).

Компенсирующие тарифы будут действовать в течение одного года — с 1 января 2026 года по 1 марта 2027 года.

Возврат средств распределится по видам услуг:

  • водоснабжение и водоотведение - 2,27 млрд тенге;
  • передача электроэнергии - 669,6 млн тенге;
  • теплоснабжение - 107,7 млн тенге;
  • подъездные железнодорожные пути - 3,7 млн тенге;
  • газоснабжение - 55,6 млн тенге.

Такая мера позволяет вернуть потребителям деньги, которые коммунальные предприятия получили через тарифы, но не использовали по назначению.

В Департаменте отметили, что проверки тарифных смет и инвестиционных программ будут продолжаться.

#деньги #возврат #тарифы #коммунальные услуги

