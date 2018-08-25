Жителю Астаны вернули утерянное портмоне с деньгами в день его свадьбы

В бюро находок ДВД Астаны обратился житель столицы. По его словам, накануне ночью он подвозил парня, который, выходя из машины, оставил портмоне с документами, банкоматными, дисконтными картами и деньгами, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой пресс-службу ДВД Астаны.
"Оставленное незнакомцем портмоне водитель отвез в бюро находок департамента внутренних дел Астаны, где регистратором Ириной Руденко сразу же по данным гражданина был установлен контактный телефон владельца портмоне, Асета Сапаржанова. Связавшись с ним по мобильному телефону, сотрудник бюро находок сообщил новость о найденной пропаже. К тому же, как рассказал Асет, утерянное портмоне с документами и деньгами ему вернули в день его свадьбы. По его словам, это хороший знак, значит и брак у него будет счастливым и крепким. Асет выразил благодарность водителю за человечный и честный поступок, а также сотрудникам полиции за оперативную работу", – рассказали в ДВД.
В департаменте внутренних дел Астаны функционирует бюро находок, в данный отдел поступают различные виды найденных документов и информация об утраченных документах. Для восстановления утраченных документов бюро находок выдает справки на бесплатной основе.
График работы бюро находок ДВД Астаны: с 08:30 до 18:30, обед с 12:30 до 14:30. Адрес: Бейбітшілік, 19, рабочий телефон: 95-15-49.