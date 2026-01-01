В свой юбилейный год архивисты региона приняли на государственное хранение около 1 300 единиц управленческой документации, свыше 480 дел по личному составу, поч­ти пять сотен единиц хранения личного происхождения.

Специалисты региона ведут отсчет с 1925 года, когда постановлением президиума Павлодарского уисполкома в штат ввели должность архивариуса. До этого региональные архивные документы уездных, городских и волостных учреждений передавали на хранение в Семипалатинское губернское архивное бюро.

Конечно, за столетие архив­ная служба региона значительно выросла: если к 40-м годам прошлого века павлодарский архив занимал всего 125 кв. м, имел одно хранилище, 20 фондов, а штат состоял из четырех сотрудников, то сегодня за важное дело сохранения истории отвечают уже 200 человек, архив состоит из более 4 600 фондов и располагает площадями свыше 3 000 кв. м. Сеть архивов охватывает всю область: в каждом районе действует филиал областного архива, а в Экибастузе и Аксу – самостоятельные городские архивы. Кроме того, в Павлодаре функционирует городской архив по личному составу, специализирующийся исключительно на документах о трудовой деятельности.

По информации заместителя руководителя Государственного архива Павлодарской области Надежды Кубик, сегодня в его фондах собрано более 1,75 млн единиц хранения, охватывающих документы с 1766 по 2019 год. Около 85% из них – на бумажных носителях, остальные – фотодокументы, аудио- и видеозаписи, кинохроника, научно-техническая документация, а также материалы на электронных носителях.

Последние семь лет особое внимание уделяется именно цифро­визации, а бумажные фонды активно переводятся в электронный формат, чтобы обеспечить их сохранность и доступность. А это очень кропотливый труд, ведь он включает несколько последовательных шагов: документы выдаются из хранилища, временно расшиваются, сканируются с соблюдением порядка нумерации листов, после чего формируется электронное дело. Затем проводится проверка, бумажное дело подшивается и возвращается на хранение. Параллельно заполняются учетные данные и осуществляется загрузка электронных копий в систему. За 2025-й оцифровано около 22,7 тыс. дел, а всего с 2018 года – уже 176,4 тыс.

В настоящее время начата работа по заливке документов в информационную систему «Единый электронный архив документов», что обеспечивает их сохранность, удобство поиска и расширяет возможности использования в электронном виде. В следующем году планируется наращивание скорости загрузки, что позволит расширить объем представленных в системе материалов. Это станет следующим этапом развития уже выстроенного процесса цифровизации.

Говоря об итогах юбилейного года, нельзя не сказать о решении важной инфраструктурной задачи: при содействии руководства области капитально отремонтировали здание областного архива по улице Академика Бектурова, 62⁄1. Благодаря этому для сотрудников создали более комфортные условия труда, а для документов – условия хранения, ведь в современных архивохранилищах теперь поддерживается строгий температурный режим в 17 °C и влажность не выше 75 %, а также соблюдаются другие химико-биологические, физические и противопожарные нормы.

Вклад действующих сотрудников и ветеранов архивной службы в сохранение исторической памяти, культурного и документального наследия страны отметили на торжественном собрании, прошедшем в городском Доме дружбы. Заместитель акима Павлодарской области Айгуль Маликова выразила особую признательность Государственному архиву области за активную издательскую деятельность. В настоящее время архивом выпущено около 30 тематических сборников, в том числе такие значимые издания, как «Павло­дарская область: страницы истории», «Павлодарцы в годы Великой Отечественной войны», «Хронограф Павлодарской области» и другие, получившие высокую оценку на рес­публиканском уровне.

Отдельно были отмечены ветераны архивного дела, заложившие прочную основу развития отрасли и передавшие последующим поколениям не только профессиональные знания, но и высокие морально-этические ценности.

Айгуль Маликова также обратила внимание на значительный объем работы, выполняемой архивистами ежегодно: ответ на свыше 30 тыс. обращений граж­дан, участие в формировании научно-справочного аппарата, подготовке радио- и телевизионных программ, публикации научных и публицистических материалов.

За всеми этими цифрами скрываются уникальные факты, живые истории и судьбы, ну а сотрудникам архивов есть что вспомнить, рассказывая об интересных нюансах своей работы.

Надежда Кубик привела в пример период поиска информации о жизни и смерти знаменитого казахского поэта, философа и этнографа Машхура Жусупа Копеева. Он умер в 1931 году, был похоронен в подземной комнате мазара в урочище Ескельды Баянаульского района. Однако в 1951–1952 годах его могилу сравняли с землей по решению советских властей, и долгое время детали этого события оставались неясными.

– Много лет спустя к нам обратились областной музей литературы и потомки Машхура Жусупа. Они искали документы о том, как и почему была засыпана могила, где прежде открыто лежало его нетленное тело, и поклониться которой приходили люди со всей страны. И мы начали глубокий поиск, масштабную работу, – вспоминает Надежда Кубик.

В итоге удалось не только найти нужные материалы, но и восстановить всю цепь событий: разрушение могилы было частью масштабной государственной кампании по борьбе с «пережитками национал-буржуазных взглядов». Под нее попали не только Машхур Жусуп, но и такие фигуры, как Каныш Сатпаев, который в 1951 году был снят с поста президента и члена президиума Академии наук Казахской ССР.

В юбилейном 2025 году архивистами был проделан большой массив работы, связанный с документами личного происхождения: приняты на государственное хранение и описаны 613 единиц, а это почти полторы тысячи документов. В их числе – материалы композитора и литературоведа, создателя уникальной коллекции грампластинок Наума Григорьевича Шафера, ветеранов Великой Отечественной войны Рамазана Рахматуллина, Зейнуллы Рахатова, Касена Есжанова, ветерана налоговой службы Шайхина Балги.

Специалисты подчеркивают: описание документов личного происхождения – одно из интереснейших направлений дея­тельности облгосархива. Эти материалы не только очеловечивают историю, но и показывают духовную жизнь граждан, окружавшую их повседневность, дают представление о том, как история страны преломлялась в судьбах людей. Да и интерес к документам личного происхождения имеет постоянный характер. Например, в связи с 30-летием Ассамблеи народа Казахстана были описаны документы Каната Болатовича Даржуманова, стоявшего у истоков создания этого общественного института в нашем регионе. Особенно интересными представляются его воспоминания о детстве, военном времени, разных периодах партийной и общественной жизни, его встречах с тружениками, внесшими весомый вклад в экономическое развитие Павлодарской области.

И очень значимо, что павлодарские архивисты активно делятся теми уникальными знаниями, что они получают на своем рабочем месте.

– В течение 2025 года велась большая информационная работа: проведено 39 фотодокументальных выставок, опубликовано 60 статей, проведено 49 экскурсий и 30 школьных уроков, подготовлено 14 радиопередач и 40 телепередач. Исполнено свыше 17,5 тысячи социально-правовых и 465 тематических запросов, в читальных залах госархива области работали 115 исследователей, посетивших в общей сложности архив 319 раз, – приводит итоговую статистику Надежда Кубик.

К слову, на областном телеканале ERTIS уже три года выходит цикл передач «История одного документа», созданный совместно с облархивом. Его авторы стараются подобрать для зрителя самые интересные темы, рассказать увлекательно о неизвестных или малоизвестных фактах, нашедших свое отражение в архивных документах. В эфире звучали рассказы об истории старейшей павлодарской мечети, об использовании казахской юрты в годы Первой мировой войны, о вокально-инструментальном ансамбле «Дос-Мукасан», об истории павлодарского футбола, трамвайного транспорта и многом другом. Интерес к проекту у зрителей оказался настолько большим, что было решено продолжить его и в 2026 году.

Сегодня павлодарский архив продолжает исследовательскую работу по разным направлениям, в том числе по восстановлению имен и судеб деятелей партии «Алаш», других знаковых фигур, внесших немалый вклад в становление региона. Как и преж­де, в основе этой работы лежат бесценные документы, позволяющие обществу осмысливать прошлое и строить настоящее.