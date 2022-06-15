Живем по-новому, жалуемся по-старому

Попытки Правительства решить проблемы, существующие в сфере управления жилищным фондом, посредством внесения изменений в законодательство до сих пор желаемого результата не принесли, ибо нужно, наверное, менять не форму, а содержание.

Практика уже показывает, что характер жалоб на работу ОСИ ничем не отличается от претензий на деятельность КСК. Вывод отсюда неутешительный: законы меняются, а результат остается прежним. Такое мнение высказал председатель Добровольного общества защиты прав нанимателей Владимир Пермин, начиная наш разговор.

По его словам, их общественное объединение существует с 1992 года, его участники – бывшие наниматели государственного жилья, те же потребители коммунальных услуг. Организация занимается разработкой и внедрением новых форм управления жилищным фондом. Основная задача – создание условий собственникам квартир для управления процессом расходования средств, выделенных ими на содержание дома.

Кстати, та же самая задача стоит и перед госорганами, но они почему-то об этом забыли. Ибо сегодня на наших глазах совершается подмена понятия «управление жилым домом», на… «участие жителей в собрании».

Можно сказать, общественники все эти годы борются за права собственников жилья, за исполнение чиновниками своих обязательств. Владимир Пермин убежден: если бы были созданы условия и механизмы, то КСК как институт управления мог бы существовать и дальше, так как он не выработал свой потенциал даже на 80%. Пока же все попытки внести изменения в Закон РК «О жилищных отношениях» приносят больше проб­лем, чем реальных улучшений.

Такова преамбула. Ниже – разговор по существу.

– Как Вы предлагаете управлять жилищным фондом?

– Коль мы идем по демократическому пути развития в рамках рыночных отношений, то у собственников квартир должно быть право выбора: и на коммерческие структуры управления – ОСИ, и на общественные – КСК. Если бы в 2001 году Правительство использовало наши рекомендации, озвученные в Парламенте, то государство избежало бы проблем с КСК и управлением жилым фондом.

В 2017 году на заседании рабочей группы Правительства мы предлагали и стоим на этой позиции: государство должно создать инструменты, которые обяжут председателя КСК при первом же требовании жителей предъявлять им документы.

Эти механизмы прописываются не в законе, а в нормативно-правовых актах. Именно НПА регулируют процесс отчета председателя КСК и предоставления всех документов, необходимых жителям. Государство должно контролировать процесс исполнения НПА, на практике же мы видим противоположную картину.

– В чем заключались Ваши предложения?

– Они актуальны до сих пор. Основное – обеспечить исполнение законных требований граждан, об этом говорил и Президент страны.

Это прерогатива исполнительных органов, потому что именно они согласно Конституции обеспечивают исполнение закона. Вместо этого наши исполнительные органы, в том числе и управление жилищной политики акимата Алматы, переложили все обязанности на собственников квартир. При этом не создано никаких условий для того, чтобы эти самые собственники влияли на ситуацию, отстаивая свои права.

К примеру, в акимате южного мегаполиса нет ни одного специалиста, который бы защищал интересы потребителей, хотя десятки специалистов работают в управлении предпринимательства и инвестиций, защищая бизнес.

– Вы считаете, что масштабные поправки в закон о ЖКХ, предполагающие переход на ОСИ, были не до конца продуманными?

– Они были разработаны и внедрены в интересах какой-то определенной группы чиновников, но не в интересах жителей. По сути ОСИ – это коммерческая структура, которая имеет право брать кредиты, то есть объект малого и среднего бизнеса, инвесторами которого стали собственники квартир.

Однако есть одно большое «но». Когда осознанно создают кондоминиум из 100% жильцов, понимая, что они будут брать кредиты на улучшение дома, тогда ОСИ оправданно. Когда граждане не понимают (а таковых – большинство) для чего создается ОСИ, не участвуют в его организации, возникает вопрос: не навязывает ли им это решение само государство?

Еще один момент. Когда предлагали перейти на ОСИ, везде заявляли, что оно будет зарегистрировано на базе кондоминиу­ма. Теперь в регистрационных документах нет справки о регистрации кондоминиума. ОСИ по регистрации проходит не как орган управления кондоминиума, а просто как юридическое лицо...

Таким образом, Правительство обязало провести собрание по переходу на ОСИ, забыв указать на риски, не дав гражданам гарантий использования кредита по назначению, то есть из жильцов сделали коммерсантов без права голоса.

В Законе «О жилищных отношениях» есть такая норма – обязать собственников квартир провести собрания, но как государство может их обязать?

Государство обязывает граж­дан проводить реформы. Если предлагается новая форма – ОСИ, то должна быть параллельная форма управления на общественных началах – КСК. У собственника должно быть право выбора.

Почему госорганы отправляют собственников квартир отстаивать свои права в суд? Это обязанность чиновников – подавать в суд, если не исполняется закон. Таким образом, исполнительные органы перекладывают свою ответственность на плечи собственников квартир и еще обвиняют их в пассивности.

Если конкретно рассмотреть в Законе РК «О жилищно-коммунальном хозяйстве» за 1997 год только сферу управления жильем и на этой базе разработать нормативно-правовые акты, все проблемы с КСК будут решены, потому что каждый начнет заниматься своим делом.

Как известно, идея создания ОСИ пришла после многочис­ленных жалоб на работу КСК. Есть такая статистика, что во всем мире активность жителей составляет не более 10%, а самых рьяных активистов – 2–3%.

Если бы были созданы условия для того, чтобы собственникам квартир по первому требованию представлялись все финансовые документы, тогда бы проблемы в КСК уменьшились на 80% или их не было бы вообще. Считаю, Правительство в очередной раз сняло с себя ответственность за содержание жилого фонда, потому что по Конституции, которую мы только что обновили, государство по-прежнему отвечает за безо­пасность проживания граждан.