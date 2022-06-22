Статьи Жизнь без наркотиков 22 июня 2022 г. 0:25 Светлана Абенова В Казахстане проходит акция «Крепче семья – дальше от наркотиков!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. Организаторами республиканской акции выступили общественный фонд «Право» и департамент полиции на транспорте МВД РК при поддержке управления образования города Нур-Султана. – В эти дни участники акции в составе сотрудников правоохранительных органов, врачей, юристов, психологов и социальных работников следуют поездом специального назначения в конкретные населенные пункты. Местом проведения акции, которая завершает республиканский месячник борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, стали железнодорожные вокзалы городов Нур-Султана, Кокшетау, Караганды, Жезказгана, станция поселка Осакаровка, – пояснила руководитель ОФ «Право» Ольга Рыль. По ее словам, важной составляющей акции стали мероприятия под названием «Социальное бюро». – Мы их проводим на протяжении 15 лет и безмерно благодарны всем задействованным в республиканской акции специалистам, среди которых врачи-инфекционисты, наркологи, юристы, медиаторы и психологи семейного суда. Благодаря их консультациям оказывается реальная помощь семьям, в которых имеются несовершеннолетние дети, в том числе трудные подростки, – сказала она. Пассажиры и провожающие смогли принять участие в просветительских мероприятиях, организованных непосредственно внутри помещений вокзалов, познакомиться с работами участников конкурса рисунков и плакатов «Жизнь без наркотиков», «Моя здоровая семья», «Я и спорт!», Esirtkige jol joq, Menin esirtkisiz alemim и других. На территории железнодорожного вокзала «Нурлы жол» специалисты центра по профилактике и борьбе со СПИДом совместно с медработниками столичной поликлиники № 15 и республиканского центра психического здоровья бесплатно и анонимно консультировали, а также раздавали экспресс-тесты на наличие ВИЧ-инфекции. Как отметила Ольга Рыль, здания вокзалов для проведения акции были выбраны не случайно, поскольку здесь достаточно многолюдно и сюда прибывают пассажиры из разных городов и регионов республики. На вокзале «Нурлы жол» запоминающимся, к примеру, стало выступление кинологической службы, в ходе которого силовики продемонстрировали результаты тренировок собак, безошибочно по запаху находивших наркотики.