Жизнь, достойная подражания!

В 19-м веке американский философ Джон Миль сказал: «Достоинство государства определяется достоинством составляющих его личностей», а великий Франческо Петрарка так оценил выдающихся людей: «Искренне благородный человек не рождается таким, а становится таковым в результате выполнения великолепных дел».

Хотел бы отметить актуальность вышесказанного и в рамках XXI века. На примере братьев Ашимбаевых можно констатировать о том, что для них конкретными учеными были определены параметры достойного человека.

Сегодня с большой теплотой немало было сказано о масштабных делах, осуществленных Туткабаем Ашимбаевым, 100-летний юбилей которого отметили в Актау, Алматы и Усть-Каменогорске, а 9 апреля на его родине в г. Шу прошел завершающий этап мероприятий, посвященных славному юбилею.

Ашимбаев Туткабай оставил большой жизненный след на востоке нашей страны, будучи вторым секретарем Восточно-Казахстанского обкома Компартии Казахстана. Он руководил промышленным потенциалом региона, умело и бережно работал с кадрами. Его отличали самоотверженность, преданность своей родине и народу. До сих пор в народной памяти остались его ратные дела, направленные на благо страны. Его труд был высоко оценен и в итоге он получил высокое назначение на должность первого секретаря обкома партии, открытой в 1973 г. новой Мангышлакской области, где он также весьма продуктивно реализовал свой высокий потенциал, большой жизненный опыт для развития нашего нефтеносного региона страны.

Вместе с тем он чутко, по-отцовски относился к своим родственникам. Так, в г. Усть-Каменогорск он привез с собой своего племянника Алимбетова Усена, выпускника Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, который возглавил цех на одном из заводов города. Для того, чтобы создать молодую семью, Туткабай аға искал для своего племянника невесту. Наконец, в Зайсанском районе он нашел волоокую красавицу Гульмиру, которую забрал из родного дома на вертолете. С его благословения семья Алимбетовых стала образцовой во всех отношениях. В одной семье 2 доктора наук.

Туткабай Ашимбаев был призван в армию осенью 1940 г., когда работал техником-строителем на Большом Шуйском канале. Начал службу рядовым в одном из пехотных полков, дислоцировавшихся западнее г. Ростов-на-Дону. Впоследствии он будет вспоминать, что физические нагрузки для многих новобранцев в начальный период были непосильными. После марш-бросков на 10-15 километров солдат заставляли окапываться. Однако многие в кровь натирали ноги, другие попросту валились с ног от усталости и жажды. Но командиры своих требований не снижали и заставляли бойцов из последних сил выполнять тренировочные нагрузки. Все чаще они напоминали новичкам известную поговорку: «Тяжело в учении, легко в бою».

К началу войны Туткабай приобрел опыт строевой и военной подготовки, отлично стрелял, овладел приемами ближнего боя, грамотно нес караульную службу, отличался в политической подготовке. Нести нелегкую службу в пехоте ему помогали природная исполнительность, быстрота, неутомимость. Он заметно отличался от своих сверстников в батальоне грамотностью и способностями.

События надвигались быстро, появилась немецкая авиация и начала методично бомбить оборонительные рубежи. Затем в дело вступила тяжелая артиллерия, в атаку пошли немецкие танки при поддержке пехоты. Первые атаки наземных войск противника были отброшены частями обороняющейся армии с большим уроном в технике и живой силе. Однако враг продолжал массированное наступление и ожесточенные бои за Ростов-на-Дону.

Батальон, в одном из взводов которого служил рядовой Т. Ашимбаев, удерживал свои позиции против превосходящих сил противника. Вооружение обороняющихся составляли легкие пушки, противотанковые ружья, гранаты, автоматы, винтовки, противотанковые зажигательные смеси в бутылках. И при таком неравном соотношении сил обороняющимся войскам удавалось удерживать свои позиции. Неравенство сил восполнялось отчаянной смелостью, отвагой, слаженностью действий и дерзостью контратак малыми силами наших войск.

Из воспоминаний Туткабая Ашимбаева известно, что в пехотных подразделениях значительное число составляли новобранцы из Казахстана и республик Средней Азии. Бывалые солдаты подавали им примеры воинского мастерства. Туткабай-ага рассказывал, что во время боя с явно превосходящими силами противника молодые солдаты испытывали страх, но им удавалось преодолевать это состояние и вести огонь по противнику.

В конце 1941 - начале 1942 года, когда освободили Ростов-на-Дону, некоторые части, в том числе и батальон, в котором воевал Туткабай-ага, были отведены в город для переформирования и пополнения. Личный состав взводов, рот и батальонов оборонительной армии был подвергнут представителями НКВД тщательной проверке на предмет проявления паники и трусости в дни окружения. К рядовому Т. Ашимбаеву не было замечаний. Во всяком случае, среди рядовых солдат он выделялся и образованием, и военной выправкой, и был взят в резерв на выдвижение. В процессе переформирования первичных подразделений остро ощущался недостаток младших командиров, поэтому было принято решение отобрать наиболее достойных солдат на курсы подготовки младших командиров. В их число попал и рядовой Т. Ашимбаев, его направили в пехотное училище в Ташкент.

Сохранились письма и газетные статьи, где фронтовые товарищи Туткабая Ашимбаевича с уважением и теплотой отзываются о нем, о его боевых делах. В одном из писем, пришедших в 1986 г. в газету «Казахстанская правда» из Ростовской области, Б. Федоренко пишет: «С лейтенантом Т. Ашимбаевым мы познакомились в 1942 г. под Ташкентом. Будучи секретарем парторганизации учебного подразделения, Туткабай проводил большую воспитательную работу среди солдат, сержантов и офицеров. Любил полемику, дискуссию. Его широкий политический кругозор, логика мышления, аргументация, доводы были неоспоримы. С Туткабаем было интересно.

В начале мая 1944 г. нас вместе направили на фронт. По прибытии на 1-й Прибалтийский фронт Туткабая назначили заместителем по политчасти командира маневренной группы 31 пограничного полка.

В районе г. Бешенковичи в лесу маневренная группа вступила в тяжелый бой. Пограничники несли большие потери. Когда погиб боевой расчет станкового пулемета, Туткабай залег за пулемет и меткими очередями стал косить фашистов. За этот бой Т. Ашимбаев был награжден орденом Красной звезды. Были еще бои и везде молодой лейтенант личным примером вел солдат вперед. Завершил он боевую деятельность участием в 4-х дневном штурме Восточно-Прусской твердыни - крепости г. Кёнигсберга. По окончании войны Туткабай был назначен старшим пропагандистом одного из погранотрядов. В связи с частыми переводами по службе наша связь прервалась».

Один из героев этой статьи, Газалиев Маулен, был в самом пекле военных сражений, в том числе великой судьбоносной Курской битвы, участником которой ему довелось стать в середине 1943 года. При освобождении Белоруссии на станции Маневичи немецкая бомба попала в состав, груженный снарядами. Взрывной волной его отбросило на 15 метров, он получил тяжелую контузию, последствия которой позже, уже в гражданской жизни, усиливались с каждым годом. Дело в том, что у него в начале меньше, а с годами больше тряслись кисти обеих рук. Чай, к примеру, он мог пить только держа чашку обеими руками, которые вместе в какой-то степени компенсировали их дрожь. Вот такой след оставила война и, конечно, жизненного комфорта это не прибавляло. Это в целом был энергичный, талантливый, многосторонне развитый руководитель и исключительно обаятельный и оптимистический человек.

30 апреля 1945 года маршал Г.К.Жуков дал черезвычайный приказ гвардейцам о взятии рейхстага до 14:25 часов. Согласно приказу Командующего, была сформирована группа из гвардейцев в составе из 4-х бойцов. Кошкарбаеву и Булатову поручено водрузить знамя над Рейхстагом, а Ашимбаев и Газалиев с автоматами прикрывали их. Гвардейцы под непрекращающимся шквалом огня из пуль, ползком прошли более 500 метров к намеченной цели. В 14:25 часов выполнили с честью приказ Командующего и водрузили Красное Знамя СССР на рейхстаг.

Тысячи учеников с благодарностью вспоминают своего учителя, среди которых были известные ученые и государственные деятели-академики Шарманов Т., Кулкыбаев Г., Ракишев Б., Каюпов и многие другие. Он был Народным учителем. Таким он остался в памяти карагандинцев. Видимо, будет уместно немного сказать и о детях Маулена Газалиева.

Так вот, из одной семьи вышло четыре доктора наук, а сын Арстан Газалиев стал лауреатом Государственной премии Казахстана, академиком Национальной академии наук страны. Многие годы он успешно возглавлял такие ВУЗы республики, как Карагандинский государственный технический, Карагандинский государственный и Восточно-Казахстанский государственный университеты и немало сделал для их эффективного развития. А внучка Меруерт в 27 лет защитила докторскую диссертацию и в прошлом году была избрана членом-корреспондентом НАН РК.

Газалиев Маулен воевал на фронте с Ашимбаевым Туткабаем с самого начала войны. Став фронтовыми друзьями в Кёнигсберге, они всеми правдами и неправдами выехали как бы на экскурсию в Берлин. Ведь воинскую дисциплину никто не отменял. Возможно, два друга ушли в самоволку. А что? Такое бывало. Даже в этом можно увидеть сходство их характеров. Как это четыре года воевать и закончить войну не в Берлине. Такого для них просто не могло быть! Добрались при этом до самого центра Германии и на стене Рейхстага солдатским штык-ножом написали свои фамилии. И таким образом завершили свой ратный маршрут.

Архипелаг ГУЛАГ… Трудно подобрать более емкий образ. Система потоками «проглатывала» интеллектуалов, техническую и творческую интеллигенцию, руководителей и рядовых граждан. Парадокс, но после 6-ти лет лагерей Туймебай Ашимбаевич вспоминал пережитое, как …школу добрых чувств.

«Я разговаривал с ним об этом, - замечает академик Алимбетов У.С. – он отзывался о людях, с которыми сидел, как о личностях с высочайшим уровнем человечности, знаний, опыта, нравственности». В лагере Туймебай Ашимбаевич познакомился с Татьяной Григорьевной Гнедич – переводчиком байроновского «Дон-Жуана», большая часть этого произведения была переведена в период ее нахождения в ГУЛАГе (перевод был сделан по памяти, так как в лагере не было книг). И потом долгие годы поддерживал с ней общение.

Гордился дружбой с ним сокурсник В. С. Алхимов, который стал Героем Советского Союза, председателем Правления Госбанка СССР.

Известный российский поэт Михаил Дудин активно сотрудничал в годы войны с фронтовой газетой «Отанды қорғауда». На его книге стихов, подаренной в 1982 году Туймебаю Ашимбаевичу, брату Туткабая Ашимбаевича, есть подпись: «На память о блокадном Ленинграде. Сердечно. М. Дудин».

Уже в 70-х годах редактор русской версии газеты «На страже Родины» Максим Гордон писал Туймебаю Ашимбаевичу, что 10 лет отсидел в Карлаге по «Ленинградскому делу», тоже попал под репрессию. М. И. Гордон написал несколько книг, последняя из которых называлась «Невский 2. Записки редактора фронтовой газеты». Глава этой книги и фотография, на которой журналисты казахского издания – А. Сыздыкбеков, Т. Ашимбаев, Б. Жумагалиев, посвящены Туймебаю Ашимбаеву. На книге – дарственная надпись автора: «Дорогому однополчанину Туймебаю Ашимбаеву – солдату, журналисту, защитнику Ленинграда, одному из героев этой книги от души, от всего сердца – М. Гордон. Ленинград, май, 1978 год».

Я иногда задумываюсь, если Туймебай Ашимбаевичу удалось нормально завершить ВУЗ, он наверняка уже в 40-50 годы смог бы войти в число ведущих ученых экономистов страны.

Можно с уверенностью утверждать, что экономические науки в трудах Алихана Бокейхана, Смагула Садвакасова, насильственно прерванные тоталитарным режимом, через три десятилетия получили достойное продолжение в работах Туймебая Ашимбаевича. В становление современной экономики Казахстана Туймебай Ашимбаевич внес значительный вклад.

Туймебай Ашимбаев, вышедший из самой глубины казахского народа, как бы олицетворял талант этого народа. Талант, данный ему Богом и родителями, он приумножил неустанным трудом, высокой самоорганизацией и самодисциплиной. Он был неординарной личностью не только в науке, но и в различных обстоятельствах, где проявил себя в трудных и сложных условиях.

Говоря о Туймебае Ашимбаевиче, вспоминаем о его семье. Рашида Оспановна - жена Туймебай-ага. Красивая, статная женщина. Человек с первого взгляда располагающая к себе. Добрая, отзывчивая, гостеприимная, когда бы ни пришел к ним, всегда с улыбкой и ласковыми словами встречающая родственников и знакомых любого возраста и положения. Старшая дочь Туймебая Ашимбаевича - Наталья Тюмебаевна. Проживает в Санкт-Петербурге. Работает директором музея Достоевского. Часто бывает в Семее, развивая связи с местным музеем Достоевского. Прекрасный человек, профессионал в своём деле, сохраняющий и обогащающий знаниями о великом русском писателе, который прожил в Семее около 5 лет, после каторги в Омске. Вторая дочь Туймебая Ашимбаевича - Алида. Доктор экономических наук, профессор, внесшая определенную лепту в развитие экономической науки Казахстана, прожила короткую, но яркую жизнь. С мужем Рахманом Алшановым воспитали трёх замечательных детей. Старшего их сына мы знаем, как известного политолога Данияра Ашимбаева. Особо хочется сказать ещё об одном члене семьи Ашимбаевых, их зяте - Алшанове Рахмане Алшановиче. Благодаря его инициативе вышла в свет книга "Отанды корғауда". Рахман Алшанович обзвонил всех и попросил, чтобы свои воспоминания о Туткабае Ашимбаевиче они отправили для написания книги к 100-летию «Воспоминания». Благодаря его авторитету и откликнувшимся на его просьбу участникам, состоялся выпуск данного труда.

На жизнь Туймебая и Туткабая Ашимбаевых пришлись крутые изломы нашего века, когда извечные, возвышенные чаяния и мечты народа подвергались самым суровым испытаниям и они не потерялись, не разделили судьбу многих и многих своих сородичей, а пробивались упорно, настойчиво к знаниям и свету. В этой фразе нет риторики. Действительно, веками принижавшийся народ, особенно одаренная молодежь, стремилась вырваться из порочного круга безысходности и прорваться на широкую дорогу жизни и познания.

Они еще не знали, через какие суровые испытания и тернии предстоит им пройти, в их числе и Туймебаю Ашимбаевичу. Он изредка, в минуты откровений, рассказывал, как они открыто, с доверием встречали новые перемены, какими надеждами жили в те далекие годы.

В период учебы Туймебая и Туткабая в Ленинграде, их старший брат Өмірбай аға часто отправлял им посылки со свиным салом, густо присыпанным солью. Они позже вспоминали эти посылки и были очень благодарны старшему брату, они говорили, что без этих посылок не выжили бы в те времена в Ленинграде. Об этом мне лично часто рассказывал Туймебай Ашимбаевич.

Участником обороны Ленинграда был гвардии рядовой З. Нигматуллин, который написал статью о тяжелой жизни блокадного Ленинграда 3 сентября 1943 года в газету «Отанды қорғауда».

Еще одним участником обороны Ленинграда был Зияда Молдахметов, который после тяжелого ранения вернулся к себе на малую родину – в Северный Казахстан. Там он вырастил и воспитал пятерых детей, двое из которых прославили своего предка. Академик Еренгайып Шайхутдинов, окончив московский ВУЗ и защитивший кандидатскую и докторскую диссертации, более 20 лет возглавлял Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (впоследствии – КазНТУ им. К. И. Сатпаева). Второй сын – Зейнулла Молдахметов – стал академиком и возглавлял сначала Чимкентский технический университет, а затем – Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.

Все 900 дней блокады вместе со своими товарищами Туймебай Ашимбаев находился в осажденном городе. Они сами ездили на фронт, а до линии фронта можно было доехать на трамвае, писали материалы о героических подвигах воинов-казахов, которые служили практически во всех родах войск - и пулеметчиками, и танкистами, и моряками, и летчиками, и радистами. Многие бойцы практически не знали русского языка, поэтому издание такой газеты имело огромное не только идеологическое, но и военно-политическое значение, оставив яркий след в военной журналистике. Не случайно, по оценкам специалистов, газета «Отанды қорғауда» была признана лучшей среди 26 фронтовых газет, издававшихся на казахском языке.

Ашимбаева и двух других работников газеты обвинили в национализме, потому что они слишком много писали о казахах. Обвинение было абсурдным, ведь газета и создавалась, чтобы в первую очередь писать о фронтовиках-казахах. Причем в ней немало публиковалось материалов и о воинах других национальностей.

Туймебай Ашимбаев был осужден военным трибуналом на 6 лет лишения свободы за контрреволюционную деятельность как враг народа по печально знаменитой 58-й статье. Редколлегия была полностью разгромлена, и газета прекратила существование. Это уголовное дело до сих пор находится в архивах КГБ под грифом «секретно», и кто именно отправил тогда донос, так и осталось тайной.

Как рассказывала дочь Туймебая Ашимбаева Наталья, ее мать, Александра Голубева, первая жена Туймебая Ашимбаева, вспоминала: когда в их дом пришли с обыском, она сидела на диване, а подшивка газеты была спрятана в диване, поэтому ее и не нашли. Все остальные экземпляры были уничтожены, а вместе с ними и другие номера.

«Я внимательно просмотрел все выпуски газеты и насчитал более тысячи фамилий, это более тысячи судеб, - отметил Усен Алимбетов, - Возможно, кто-то благодаря этим уникальным документам сможет найти погибшего на войне близкого человека».Также интересно проследить, как происходило формирование военной терминологии на казахском языке, формирование национального офицерства. Эти героические страницы нашего прошлого еще ждут своих исследователей.

Воины-казахи проявляли массовый героизм в боях за освобождение Ленинграда от блокады, на страницах «Отанды қорғауда» об этом писалось много. Сегодня чудом сохранившаяся подшивка фронтовой газеты на казахском языке издана отдельной книгой. Авторами этой книги являются ректор университета Туран, профессор Алшанов Р. А. и член-корр. НИА РК, профессор Алимбетов У. С.

В Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова к 100-летию Туймебая Ашимбаева открыли именной актовый зал для студентов «Современные финансовые науки имени Т. Ашимбаева».

В Таразе имя основателя казахстанской экономической школы носят одна из центральных улиц и средняя школа.

Туймебай Ашимбаевич возглавлял делегации Казахстана в США, Канаду, Индию и Японию.

Его работы ценили такие светила науки как Лауреат Нобелевской премии Леонид Канторович, Тигран Хачатуров, Леонид Абалкин, Павел Бунич.

В Центральном здании Академии наук РК, там, где установлен бюст академика Каныша Сатпаева, размещена мемориальная доска Т. Ашимбаева.

Особую благодарность хотелось бы выразить нашему молодому коллеге, ректору Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Толегену Мухтару Адильбековичу, который на весьма высоком организационном уровне осуществил и провел региональное совещание, посвященное 100-летию Туткабая Ашимбаевича Ашимбаева и презентацию книги «Воспоминания» об Ашимбаеве Т.А.

Примечательно, что Мухтар Адильбекович недавно реализовал выпуск 500 экземпляров книги «Отанды қорғауда», которая волей случая сохранилась в единственном экземпляре, остальные были сожжены при аресте Туймебая Ашимбаевича.

Как говорится, комментарии здесь излишни.

30 апреля 1945 года маршал Г.К.Жуков дал чрезвычайный приказ гвардейцам об установлении флага на стене рейхстага до 14-25 часов. Согласно приказу Командующего, была сформирована группа из гвардейцев в составе из 4-х бойцов. Кошкарбаеву и Булатову поручено водрузить знамя на стене рейхстага, а Ашимбаев и Газалиев с автоматами прикрывали их. Гвардейцы под непрекращающимся шквалом огня из пуль, ползком прошли более 500 метров к намеченной цели. И в 14-25 часов выполнили с честью приказ Командующего и водрузили Красное Знамя СССР.