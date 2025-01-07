Жизнь можно сделать слаще и полезней

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Как рассказала заместитель генерального директора ТОО «Ulytay Nan» Еркеш Конаева, хлебозавод «Ulytay Nan» был открыт в июне 2018 года. Производство оснащено современным европейским оборудованием, отвечающим всем международным стандартам. Технологические процессы максимально автоматизированы, здесь трудятся 250 человек, в том числе лица с ограниченными возможностями.

Завод начинал с ассортимента в 20 наи­менований хлебобулочных изделий, а сегодня в точках продаж покупателям предлагается 120 различных видов хлеба и сдобы при производственной мощности предприятия более 20 тонн продукции ежесуточно. Хлебобулочные и кондитерские изделия от ТОО «Ulytay Nan» доступны жителям Жезказгана, Сатпаева, Каражала, поселка Жайрем и Улытауского района.

– Качеству и ассортименту продукции на хлебозаводе уделяется особое внимание, – отметила Еркеш Калиевна. – Изделия сертифицированы, соответствуют стандартам качества. Производство отмечено такими наградами, как «Қазақстанның үздік товар», «Лидер качества», удостоено Благодарственного письма за подписью Президента.

По словам заместителя генерального директора ТОО «Ulytay Nan», формовые пшеничный и ржаной хлеб – одни из самых продаваемых, так же как и социальный хлеб. Соглас­но меморандуму с акиматом Жезказгана, для населения социальный хлеб отпускается по 95 тенге за булку.

– Все сырьевые продукты хлебозавода имеют отечественное происхождение, – подчеркнула Еркеш Конаева. – Для выпус­ка хлебобулочных изделий нами закупается улытауская мука. У ТОО «Ulytay Nan» есть собственная фирменная торговая сеть, однако его продукцию можно купить и в других магазинах региона.

Сегодня хлебопеки работают в условиях­ жесткой конкуренции с производителями из ближнего зарубежья. Чтобы привлечь покупателя, местные производители ставку делают на натуральные ингредиенты. К примеру, хлебобулочные и кондитерские изделия Жезказганского хлебозавода не содержат консервантов.

– Жизнь можно сделать не только слаще, но и полезнее. Хотелось бы, чтобы наши земляки, прежде чем купить что-то вкусное для детей, изучали состав выпечки, ведь натуральный продукт не может храниться три месяца, – отметила она. – В свою очередь, все мы понимаем, что тренды задает потребитель, поэтому регулярно проводим анализ рынка, тщательно изучаем, что именно интересует покупателя больше всего.

Среди трендов – не только сладкое, но и правильное питание. К примеру, у улытаусцев большим спросом пользуются такие сорта хлеба, как цельнозерновой, льняной, кукурузный. Но и обычный хлеб тоже популярен, а ржаные сорта – «бородино» или «жито».

– Так сложилось, что на каждый продукт у нас есть свой покупатель, – отметила заместитель генерального директора. – Тем не менее новые рецепты – требование рынка и времени. Есть, конечно, люди, которые считают, что обычный формовой хлеб не подходит тем, кто хочет похудеть. Я лично считаю, что хлеб – всему голова. Так было, есть и будет, главное – знать меру. Цель коллектива – сделать все возможное, чтобы заводская выпечка была не только вкусной и полезной, но и дос­тупной для семей с разным достатком.

Над этой задачей трудятся технологи предприятия, которые разрабатывают новые и совершенствуют имеющиеся рецепты, ориентируясь на рынок. Тем не менее существует и региональная проблема – дефицит квалифицированных кадров.

– В области Улытау нет учебных заведений, которые бы готовили таких специалистов, как пекари, формовщики, кондитеры, – пояснила Еркеш Калиевна. – Очень сложно найти работников со специальным образованием. За шесть лет работы хлебозавода мы сами обучили немало специалистов. Новички начинают работать под руководством наставников из числа опытных хлебопеков. Текучка кадров тоже есть, впрочем, на хлебозаводе уже есть свой костяк опытных работников, в том числе тех, кто трудится на предприятии с момента его открытия.

– Наши две девушки-технолога получили высшее профильное образование в другом городе и сразу после университета пришли работать на хлебозавод, – рассказала Еркеш Конаева. – Надеюсь, в ближайшем будущем в колледжах и училищах региона появятся факультеты, где будут обучать основам пищевого производства. Таким выпускникам всегда найдется работа не только на хлебозаводе, но и на других предприятиях пищепрома.