Жизнь, отданная науке

Можно сказать, что наука вошла в жизнь Тамары Омаровой рано: в пятилетнем возрасте она познакомилась с выдающимся ученым Канышем Сатпаевым, который был давним другом Амира Молдагалиева, отца девочки. Быть может, тогда остановившийся в их доме Каныш Имантаевич дал своеобразное бата юной Тамаре, которая прослужила науке всю свою жизнь.

После окончания школы с золотой медалью и учебы на химическом факультете Московского государственного университета Тамара Амировна стала работать в Институте химических наук АН КазССР под руководством профессора Ердена Азербаева – одного из крупнейших отечественных химиков. Работа в лаборатории химии ацетилена была очень напряженной: обычный человек не мог бы пробыть в ней и пятнадцати минут, так как от сотрудников требовались математически рассчитанные, слаженные действия. По воспоминаниям сына, Тамара Амировна дважды в неделю приносила домой молоко за вредность, выдаваемое ей в институте.

Результатом кропотливых усилий стала кандидатская диссертация «Синтез, некоторые превращения замещенных дипропаргиламинов и их рострегулирующая активность», защищенная в 1981 году. Тамара Амировна научно обосновала новаторское применение ацетилена и его производных для нужд народного хозяйства.

В 1984-м Тамара Омарова переходит во вновь созданный Инс­титут географии АН КазССР. Его возникновение было напрямую связано с возросшей актуальнос­тью вопросов защиты окружающей среды. Одним из объектов исследования были проб­лемы бассейна Аральского моря. При участии Тамары Амировны укреп­лялись международные связи отечественных ученых со специалистами из Дании, Китая, Японии.

С обретением независимости в Казахстане возникла необходимость создания государственного органа, который занялся бы вопросами научно-технической политики республики. Так появилось Министерство науки и новых технологий, одним из первых сотрудников которого стала Тамара Амировна, возглавившая управление по развитию фундаментальных наук.

Принципиальность и честность были определяющими чертами характера Тамары Амировны – не случайно ей было доверено распределять финансовые средства, выделенные государством для поддержки науки. Выйдя на пенсию, Тамара Амировна, которая всю жизнь была поклонницей балета, преподавала химию воспитанникам Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнева.

По воспоминаниям доктора технических наук, директора научно-исследовательского института «Искусственный интеллект» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Алтынбека Шарипбаева, Тамару Амировну отличало стремление к постоянному расширению своего кругозора, овладению новыми знаниями.

– Однажды мы беседовали с ней о сущности искусственного интеллекта. Было это лет двадцать пять назад, когда данная тема в нашей стране только-только разрабатывалась. Резко сменились общественные ценности, и в сознании многих наука уходила на задний план. Но Тамара Амировна живо интересовалась новыми открытия­ми, ее волновали возможности искусственного интеллекта и его применение к фундаментальным наукам. Поверьте, многие специалисты – математики и физики – не интересовались этой проблемой так, как она.

Каждую нашу встречу она задавала вопросы по моей специальности и всякий раз поражалась тому, какие горизонты открывают перед человечеством возможности искусственного интеллекта. Помню, какой неподдельный интерес вызывало у нее применение искусственного интеллекта в химии, которой она посвятила свою жизнь, а также в языкознании, музыке и театральном искусстве. Тамара Амировна была удивительно разносторонним человеком, каким и должен быть настоящий ученый, – рассказал Алтынбек Амирович.

Кончина Тамары Омаровой – большая потеря для казахстанской науки, а для молодого поколения ученых ее жизнь, отданная любимому делу, достойна стать примером для подражания.