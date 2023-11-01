Жизнь, отданная науке

Статьи
1
Илья Пащенко

После продолжительной болезни скончалась Тамара Омарова, стоявшая у истоков отечественной химии ацетилена.

фото из семейного архива

Можно сказать, что наука вошла в жизнь Тамары Омаровой рано: в пятилетнем возрасте она познакомилась с выдающимся ученым Канышем Сатпаевым, который был давним другом Амира Молдагалиева, отца девочки. Быть может, тогда остановившийся в их доме Каныш Имантаевич дал своеобразное бата юной Тамаре, которая прослужила науке всю свою жизнь.

После окончания школы с золотой медалью и учебы на химическом факультете Московского государственного университета Тамара Амировна стала работать в Институте химических наук АН КазССР под руководством профессора Ердена Азербаева – одного из крупнейших отечественных химиков. Работа в лаборатории химии ацетилена была очень напряженной: обычный человек не мог бы пробыть в ней и пятнадцати минут, так как от сотрудников требовались математически рассчитанные, слаженные действия. По воспоминаниям сына, Тамара Амировна дважды в неделю приносила домой молоко за вредность, выдаваемое ей в институте.

Результатом кропотливых усилий стала кандидатская диссертация «Синтез, некоторые превращения замещенных дипропаргиламинов и их рострегулирующая активность», защищенная в 1981 году. Тамара Амировна научно обосновала новаторское применение ацетилена и его производных для нужд народного хозяйства.

В 1984-м Тамара Омарова переходит во вновь созданный Инс­титут географии АН КазССР. Его возникновение было напрямую связано с возросшей актуальнос­тью вопросов защиты окружающей среды. Одним из объектов исследования были проб­лемы бассейна Аральского моря. При участии Тамары Амировны укреп­лялись международные связи отечественных ученых со специалистами из Дании, Китая, Японии.

С обретением независимости в Казахстане возникла необходимость создания государственного органа, который занялся бы вопросами научно-технической политики республики. Так появилось Министерство науки и новых технологий, одним из первых сотрудников которого стала Тамара Амировна, возглавившая управление по развитию фундаментальных наук.

Принципиальность и честность были определяющими чертами характера Тамары Амировны – не случайно ей было доверено распределять финансовые средства, выделенные государством для поддержки науки. Выйдя на пенсию, Тамара Амировна, которая всю жизнь была поклонницей балета, преподавала химию воспитанникам Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнева.

По воспоминаниям доктора технических наук, директора научно-исследовательского института «Искусственный интеллект» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Алтынбека Шарипбаева, Тамару Амировну отличало стремление к постоянному расширению своего кругозора, овладению новыми знаниями.

– Однажды мы беседовали с ней о сущности искусственного интеллекта. Было это лет двадцать пять назад, когда данная тема в нашей стране только-только разрабатывалась. Резко сменились общественные ценности, и в сознании многих наука уходила на задний план. Но Тамара Амировна живо интересовалась новыми открытия­ми, ее волновали возможности искусственного интеллекта и его применение к фундаментальным наукам. Поверьте, многие специалисты – математики и физики – не интересовались этой проблемой так, как она.

Каждую нашу встречу она задавала вопросы по моей специальности и всякий раз поражалась тому, какие горизонты открывают перед человечеством возможности искусственного интеллекта. Помню, какой неподдельный интерес вызывало у нее применение искусственного интеллекта в химии, которой она посвятила свою жизнь, а также в языкознании, музыке и театральном искусстве. Тамара Амировна была удивительно разносторонним человеком, каким и должен быть настоящий ученый, – рассказал Алтынбек Амирович.

Кончина Тамары Омаровой – большая потеря для казахстанской науки, а для молодого поколения ученых ее жизнь, отданная любимому делу, достойна стать примером для подражания.

#наука #память #химия #ученый #утрата #Тамара Омарова

Популярное

Все
Оторвал пацанов от улицы
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Крематорий: удобрение вместо яда
Загадка без готового ответа
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Коллекционирует... газеты
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
В Канкуне непросто
Бизнес без барьеров
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Бизнес без барьеров
В Канкуне непросто
Хранители истории сыграли в теннис
Фундаментальные основы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]