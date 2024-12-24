ЖКХ нуждается в обновлении

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, с этой целью разработан соответствующий нацпроект, осуществление которого позволит значительно снизить степень изношенности инфраструктуры, уменьшить аварийность на инженерных коммуникациях, повысить качество и надежность коммунальных услуг.

Для обеспечения генерации электроэнергии на достаточном уровне в среднесрочной перспективе предусматривает­ся осуществление 15 проектов по вводу новых генерирую­щих мощностей суммарно до 5 259 МВт, а также ремонт и реконструкция 14 действующих энергетических объектов. По итогам работы прогнозируется увеличение мощности на 7,3 ГВт. Обновление действующих активов приведет к снижению их изношенности в среднем на 15%. В рамках модернизации планируется охватить ремонтом 86 тыс. км коммунальных сетей.

По словам заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, актуальные проблемы в энергетическом и коммунальном секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей с акцентом на регио­ны, в которых изношенность сетей свыше 65–70%. Предусмотрены плановые показатели по снижению изношенности: в теплоснабжении с 53 до 40%, электроснабжении – с 62 до 45%, водоснабжении – с 39 до 34%, канализации – с 54 до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил значимость разработанного Национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казахстанского содержания в госзакупках.

В нацпроекте особое внимание уделено поддержке отечест­венной промышленности в контексте импортозамещения и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых предприятий, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и другие.

– Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепловой и электроэнергетики, водоснабжения – первооче­редная задача Правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил МНЭ совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественное исполнение. Перед Министерством промышленнос­ти и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ.

О планах по осуществлению нацпроекта доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Алибек Жамауов, председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асан Дарбаев. Также с комментария­ми выступили заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

По итогам совещания его участниками одобрены подходы, содержащиеся в Национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов.