ЖКХ нуждается в обновлении

Статьи
0
Фарид Юмашев

Вчера в Астане Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам, касающимся исполнения поручения Главы государства о модернизации жилищно-коммунального хозяйства республики.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, с этой целью разработан соответствующий нацпроект, осуществление которого позволит значительно снизить степень изношенности инфраструктуры, уменьшить аварийность на инженерных коммуникациях, повысить качество и надежность коммунальных услуг.

Для обеспечения генерации электроэнергии на достаточном уровне в среднесрочной перспективе предусматривает­ся осуществление 15 проектов по вводу новых генерирую­щих мощностей суммарно до 5 259 МВт, а также ремонт и реконструкция 14 действующих энергетических объектов. По итогам работы прогнозируется увеличение мощности на 7,3 ГВт. Обновление действующих активов приведет к снижению их изношенности в среднем на 15%. В рамках модернизации планируется охватить ремонтом 86 тыс. км коммунальных сетей.

По словам заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, актуальные проблемы в энергетическом и коммунальном секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей с акцентом на регио­ны, в которых изношенность сетей свыше 65–70%. Предусмотрены плановые показатели по снижению изношенности: в теплоснабжении с 53 до 40%, электроснабжении – с 62 до 45%, водоснабжении – с 39 до 34%, канализации – с 54 до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил значимость разработанного Национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казахстанского содержания в госзакупках.

В нацпроекте особое внимание уделено поддержке отечест­венной промышленности в контексте импортозамещения и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых предприятий, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и другие.

– Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепловой и электроэнергетики, водоснабжения – первооче­редная задача Правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства поручил МНЭ совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественное исполнение. Перед Министерством промышленнос­ти и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ.

О планах по осуществлению нацпроекта доложили министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министр энергетики Алибек Жамауов, председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Асан Дарбаев. Также с комментария­ми выступили заместитель Премьер-министра Тамара Дуйсенова, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

По итогам совещания его участниками одобрены подходы, содержащиеся в Национальном проекте по модернизации энергетического и коммунального секторов.

#модернизация #ЖКХ #совещание #Олжас Бектенов

Популярное

Все
Худи и свитшоты made in Abai
Молодежный задор и упорство
«Народных» и «образцовых» стало больше
Указ Главы государства
Указ Президента Республики Казахстан
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
В Алматы завершился XII МКФ Bastau
Прокурор Аймаганова высказалась по делу Шерзата
ФИФА объявила лучшего игрока 2024 года
Юные шахматисты Казахстана завоевали 10 медалей в Словении
«Языковой караван» сплачивает
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Мощное землетрясение произошло у берегов Вануату
Бектенов отчитался перед президентом по показателям экономического развития
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
В МЧС достигли значительного снижения числа коррупционных правонарушений
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
76 сельских семей региона получили жилье от государства
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Трудов высокая оценка
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Владимир Путин прилетел в Астану
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером

Читайте также

«Народных» и «образцовых» стало больше
Начало пути служения Родине в рядах Национальной гвардии
Полку академиков прибыло
Курсантские будни: как проходит обучение в Академии Нацгвар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]