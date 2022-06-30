ЖКХ: реформа не остановилась

Переход на новые формы управления ОСИ и ПТ продлен до 1 июля 2023 года.

– Начиная с января 2020 года, выявился ряд проблемных вопросов, влияющих на эффективную реализацию реформы. В связи с этим Министерством подготовлен пакет поправок в действующее жилищное законодательство. Законопроект направлен на улучшение механизма управления многоквартирными жилыми домами и конкретизирует некоторые функции субъек­тов жилищных отношений. Принимая во внимание риски ненадлежащего управления и содержания многоквартирных домов, срок перехода на новые формы управления многоквартирными домами продлен, – пояснил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Бауыржан Кабдол в ходе заседания «круглого стола» на площадке Службы центральных коммуникаций.

На сегодня в Казахстане к новым формам управления перешло 42 037 многоквартирных жилых домов (90,4%), из них в 4 135 домах создали ОСИ, в 37 902 выбрали ПТ.

Бауыржан Кабдол также рассказал о том, какие шаги предпринимаются для подготовки, переподготовки и повышения квалификации председателей ОСИ, доверенных лиц ПТ, управляющих многоквартирными жилыми домами (МЖД) и других специалистов в сфере ЖКХ.

Их обучением сейчас занимаются четыре организации: ЕНУ им. Л. Гумилева, учебный центр INVEST, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова и ТОО «ЖКХ-Инфо». За время осуществления реформы по переходу на новые формы управления в этих учебных центрах обучено 780 слушателей, подтвердили свою квалификацию более 350 управляющих МЖД. Аналогичные подготовительные центры будут открыты во всех регионах.

Отвечая на вопросы, Бауыржан Кабдол назвал причины, из-за которых было инициировано изменение жилищной политики.

– Новые формы управления объектом кондоминиума призваны работать по принципу «один дом – одно объединение – один счет», который подразумевает, что каждое объединение собственников имущества или простое товарищество будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Такой принцип был обусловлен тем, что КСК стали управлять множеством объектов и открывали один счет на все дома, более того, они не открывали сберегательные счета на капитальный ремонт, в результате чего не удавалось проследить целевое использование средств собственников квартир, – сказал он.

Как напомнил заместитель председателя АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Маргулан Абдыкаримов, при переходе от старых форм управления многоквартирными жилыми домами к новым бывшие управляющие отказывались выдавать необходимые техничес­кие документы, что побуждало вновь созданные объединения собственников имущества обращаться в суд. В связи с этим Министерством индустрии и инфраструктурного развития подготовлены дополнительные изменения в Закон, в том числе в Кодекс РК «Об административных правонарушениях».

– Сегодня уполномоченный орган от имени Министерства юстиции подготовил законопроект, который дважды по регламенту рассматривался в заинтересованных госорганах, Правительстве и был представлен в Администрацию Президента. Документ находится на рассмотрении в Мажилисе. Норма предусматривает, что прежняя управляющая компания, контролирующий орган или КСК в случае отказа в предоставлении или передаче необходимой документации будут подвергаться административному наказанию, – сказал Маргулан Абдыкаримов.

По его словам, ведется активная информационно-разъяснительная работа по созданию ОСИ и ПТ. Обновлен сайт АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». На нем в том числе представлена карта ОСИ, работа, проводимая в регионах, инфографика, видеоролики.

– На сайте есть вся необходимая жителям информация. Любой гражданин может задать вопрос и получить ответ через телеграм-бот. Здесь размещены законы, постановления, приказы министерства, необходимые формы, шаблоны для создания ОСИ, касающиеся жилья. Каждый гражданин может найти и распечатать нужный документ, – рассказал спикер.

В регионах проводятся встречи с населением. Совместно с местными исполнительными органами организуются семинары. Сотрудники «Правительства для граждан» прошли специальное обучение.

– Цель реформы – не переход от КСК к ОСИ. Цель реформы – создание условий, при которых мы сможем понять и поднять благосостояние нашего населения, чтобы жильцы домов могли ощутить улучшение жизни, – отметил президент ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ РК» Казыбек Шайх.

Продление срока перехода на новые формы управления объек­том кондоминиума он считает правильным решением. Пандемия «украла» время. Встречи с населением проводить было невозможно, а позже – пришлось работать в ускоренном темпе. Но, несмотря ни на что, реформа не остановилась, и все регионы динамично включились в процесс. Активно идет и подготовка необходимых кадров.

– Необходимо внедрить дистанционную систему обучения и сертификацию специалистов в сфере управления домами. Без этого не получится наполнить рынок труда такими специалис­тами в необходимом количестве. Когда домами управляют неквалифицированные люди без сертификатов, создается прямой риск для жильцов, – отметил Казыбек Шайх.