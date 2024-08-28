Жребий брошен!

Правительством принято решение о проведении референдума по строительству АЭС. Это свидетельствует о том, что полемика о развитии атомной энергетики в нашей стране выходит на финишную прямую

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данный вопрос в Казахстане прорабатывается давно. И несмотря на то, что перспективы отрасли для многих уже очевидны, большинство позитивных доводов в ее пользу воспринимались и воспринимаются противниками мирного атома в штыки. Противостоя­ние могло бы длиться вечно, но в прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском Послании народу Казахстана заявил, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономи­ческим и политическим вопросом. Глава государства обратил внимание на разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в Казахстане.

«С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой – у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций», – отметил Глава государства.

Понимая отдельных казах­станцев, Президент предложил провести общественные слушания, чтобы всесторонне обсудить это непростое решение. «Строи­тельство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны», – сказал Глава государства и предложил вынес­ти его на общенациональный референдум.

К этому дню во всех регионах страны прошли общественные слушания по вопросу строительства АЭС. Право высказать свое мнение было у представителей власти, экологов, ученых и граж­дан. Часто слушания проходили в спорах на повышенных тонах… Мнения по-прежнему разные, но перевес в пользу «за» стал весомее.

Как отмечают отраслевые экс­перты и Минэнерго, в целом общественное восприятие благожелательное: большинство казахстанцев не против. Причем, как в одном из интервью нашему изданию заметил генеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин, им не все равно – просто они доверяют специалистам.

Атомная станция – базовый, причем более экологичный и эффективный, чем другие, источник. Казахстану как раз такой и нужен для стабильного обеспечения энергией. Строительство АЭС – лучшее альтернативное решение для диверсификации электрогенерирующих мощнос­тей. Без атомной энергетики меж­дународные климатические цели не будут достигнуты.

При этом в Казахстане имеются все объективные предпосылки для создания и развития атомной энергетики. Страна обеспечивает более 40% мировой добычи урана, располагает вторым по величине достоверно подтвержденными разведанным запасом урана в мире, из которых 67% пригодны для добычи самым низкозатратным методом подземного скважинного выщелачивания. Вся добываемая урановая продукция отправляется на экспорт и служит базовым компонентом для ядерного топлива любой комплектации для всех мировых АЭС.

У нас налажено производство урановых таблеток, введен в эксплуатацию завод по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций Китая. Имеются действующие исследовательские реакторы с многолетним опытом эксплуатации, уникальная научная база и институты. У Казахстана уникальная репутация в части ядерной безопасности и приверженности целям мирного использования атома.

Вокруг атомной энергетики развиваются сопряженные производства – медицина, высокотехнологичные предприятия, сельское хозяйство. Строительство АЭС откроет новые возможности для развития экономики страны, диверсификации энергетического и промышленного производства, развития науки и внедрения современных технологий, создания новых рабочих мест и целых населенных пунктов.

Развитие атомной энергетики является для нас самым перспективным направлением, подчеркнул вчера на заседании кабинета министров Премьер-министр Олжас Бектенов. Современные АЭС оснащены многоуровневой системой безопасности. В случае принятия решения о строительстве в Казахстане атомной электростанции ее проектирование, строительство и эксплуатация будут осуществляться в соответствии со строгими международными стандартами безопасности МАГАТЭ. Обладая значительной сырьевой базой, Казахстан будет независим от колебаний цен на уран. Это позволит обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию.

– Именно атомная энергетика должна стать основой для развития энергоемкой экономики, которая позволит достичь более высокого уровня жизни населения. Как показывает мировой опыт, атомная энергетика стимулирует внедрение инноваций во многих отраслях экономики, это даст импульс развитию отечественной промышленности. Поэтому мы не можем оставаться в стороне от источников стабильного и надежного энергоснабжения, альтернативы которых у нас нет, – отметил Олжас Бектенов.

При этом министр энергетики Алмасадам Саткалиев заверил, что строительство АЭС будет идти под постоянным контролем международных финансовых организаций. По его словам, многоуровневый механизм контроля должен минимизировать все риски, в том числе коррупционные.

– Проект будет находиться под постоянным контролем международных финансовых организаций, в том числе МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Европейского сообщества по атомной энергии и других. Они имеют беспрепятственный доступ на любой стадии строительства АЭС, – подчеркнул глава Минэнерго.

Да, атомные станции могут стать чистым, надежным, безопасным, современным источником энергии по приемлемой цене. Но будущее ядерной энергетики в нашей стране зависит от общественного мнения – вот лейтмотив, звучащий в этом году постоянно.

Многолетний опыт работы в разных странах показывает, что своевременные коммуникации и участие общественности в проектах ядерной энергетики способствуют успешной реализации потенциала ядерной отрасли, а недостаток информации и ее закрытость наносят вред. «Прозрачное» информирование дает в первую очередь населению ответы на все злободневные вопросы.

– Проведение референдума поможет принять взвешенное решение по развитию атомной энергетики и обеспечению энергетической безопасности страны. Сегодня мы стоим на пороге исторического события. Без стабильного, экологичного и рентабельного электроснабжения мы рискуем остаться на обочине истории, – заявил вчера на заседании Правительства Алмасадам Саткалиев.

О дате проведения референдума мы узнаем после выхода соответствующего Указа Президента. Тогда каждый казахстанец и все мы сообща примем важное для страны решение. Решение, которое определит наше будущее.