Жумангарин ознакомился с ходом развития Каспийского узла в Мангистауской области

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первым объектом стал многофункциональный морской терминал «Саржа» в порту Курык. Проект реализуется в рамках Каспийского транспортного узла — важного звена в развитии трансграничных хабов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Терминал «Саржа» позволит увеличить грузооборот через порты Казахстана на 11 млн тонн в год. На сегодня здесь построены первые грузовые причалы, базовая инженерная и транспортная инфраструктуры. Оказываются услуги по перевалке грузов с главного грузового терминала.

С начала 2024 года терминал принял 6 судов, обработал более 380 вагонов, а всего с начала работы по Транскаспийскому международному транспортному маршруту было перевезено более 51 тыс. тонн грузов.

– Сегодня мы активно развиваем пять трансграничных хабов – Хоргосский узел на границе с Китаем, индустриальный торгово-логистический комплекс "Алатау" совместно с Кыргызстаном, Международный центр промышленной кооперации с Узбекистаном "Центральная Азия", Центр трансграничной торговли "Евразия" в Уральске и Каспийский узел, в который входит морской порт Курык. Объект имеет ключевое значение в развитии экспортного потенциала Казахстана. Глава государства поставил перед нами задачу – превратить Казахстан в крупнейший транспортно-логистический хаб региона, и одна из важных ролей отводится Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В декабре прошлого года первые грузы, среди которых медь и алюминий, были направлены на экспорт через порт Курык,– сказал заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Также генеральный директор компании Нуржан Марабаев представил Серику Жумангарину проекты по развитию морского рыбоводного хозяйства и оливковых плантаций. Оба реализуются на территории Мангистауской области. Инициативы по разведению товарной рыбы направлены на создание ферм для разведения лососевых видов. По прогнозам разработчиков, в 2026 году может быть произведено до 200 тонн рыбной продукции. В этой связи  планируется проведение комплексных исследований морского бассейна.

В рамках проекта по выращиванию оливковых деревьев возле порта Курык в прошлом году было высажено 2000 саженцев. Его цель – обеспечить казахстанский рынок высококачественной отечественной продукцией (оливками и оливковым маслом), а также экспортировать ее в ближайшие страны. Вице-премьер Серик Жумангарин дал высокую оценку инициативам отечественных товаропроизводителей и отметил, что проект строительства морского терминала находится на контроле правительства.

Кроме того, заместитель премьер-министра ознакомился с работой специальной экономической зоны «Морпорт Актау», посетил ТОО «Центр логистики и производства «Азерсун» и складской комплекс для хранения фруктов и овощей.

#рабочая поездка #Мангистауская область #Серик Жумангарин

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