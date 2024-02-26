Жумангарин поручил активизировать работу по расширению коридоров «Север-Юг» и ТМТМ

В Мангистауской области заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам развития транспортных коридоров «Север-Юг» и ТМТМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Международный транспортный коридор «Север-Юг», в рамках которого налажена транспортировка грузов между портом Актау и северными портами Ирана, является перспективным направлением в свете развития альтернативных торговых маршрутов. Его восточная ветка пролегает через Мангистаускую область.

Как информировал на совещании вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, для улучшения сервиса, сокращения времени доставки грузов и предоставления услуг по принципу «единого окна» в рамках данного транспортного коридора, железнодорожные администрации Казахстана, Российской Федерации и Туркменистана планируют создать совместное предприятие.

– По итогам 2023 года объем перевезенных грузов ж/д транспортом по коридору «Север – Юг» составил 2,1 млн тонн, что на 4% больше предыдущего года. К 2027 году транспортный потенциал коридора будет увеличен с 6 до 10 млн тонн в год, — сообщил Максат Калиакпаров.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) – серьезная альтернатива маршрутам в направлении «Восток-Запад». Его пропускная способность – 6 млн тонн, за 2023 год объем перевозок составил 2,76 млн тонн грузов, что на 65% выше 2022 года. По итогам января 2024 года перевозки достигли 274,2 тыс. тонн, увеличившись на 147% по сравнению с показателем прошлого года.

На ТМТМ проводится масштабная работа по улучшению инфраструктуры и терминальных мощностей, расширению портов, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Все это позволит к 2027 году увеличить пропускную способность международного транспортного маршрута до 10 млн тонн грузов в год.

Самые крупные работы – строительство вторых путей ж/д участка «Достык – Мойынты» и обводной ж/д линии «Алматы», контейнерного хаба в морском порту Актау, многофункционального терминала «Саржа» в порту Курык, а также дноуглубление обоих портов.

Также вице-министр транспорта Максат Калиакпаров информировал о проводимой работе в сферах воздушного и автомобильного транспорта Мангистауской области.

По итогам совещания Серик Жумангарин подчеркнул стратегическую роль региона в транспортно-логистической системе страны и в особенности коридоров «Север-Юг» и ТМТМ. Вице-премьер поручил активизировать проводимую работу по их расширению и увеличению пропускной способности.