Жумангарин выехал на поля Акмолинской области

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На заседании оперштаба было решено, что представители МСХ и Продкорпорации отправятся в регионы для оперативного управления уборочными работами на местах

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Серик Жумангарин в преддверии уборочной кампании ознакомился с ситуацией на полях Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Одним из первых объектов, который посетил вице-премьер, стала молочно-товарная ферма (МТФ) «Ен дала» в селе Маншук Целиноградского района. Ферма, рассчитанная на 1498 голов, была запущена в июне этого года благодаря государственной поддержке в виде льготного кредитования. На выделенные 1,8 млрд тенге под 2,5% годовых предприятие закупило племенной скот и оборудование. Мощность фермы — 12 тыс. тонн молока в год.

Во время визита Серик Жумангарин встретился с акмолинскими фермерами и рассказал им о мерах государственной поддержки. В частности, обсуждались субсидии на закуп сушильных агрегатов, разработка новых направлений для экспорта зерна, выравнивание цен на пшеницу между казахстанской и российской пшеницей для удешевления производства социального хлеба, а также регулирование железнодорожных поставок зерна в период уборочной кампании.

Как отметил глава агрофирмы «Родина» Иван Сауэр, «качество зерна в этом году ожидается неплохое, хлеба стоят хорошие, теперь важно, чтобы погода благоприятствовала уборке».  На фоне ожидаемого высокого урожая фермеров интересует цена на зерновые от  АО «Продкорпорация» по форвардному закупу. В ответ на это Жумангарин поручил главе Продкорпорации Асылхану Джувашеву оперативно решить этот вопрос.

Фермеры также обратились с вопросом о возможности получения кредитов на строительство и ремонт ангаров для зерна, необходимых для кратковременного хранения урожая. Такие механизмы кредитования существуют и финансовые институты могут оказать помощь.

В ходе визита вице-премьер также ознакомился с деятельностью ТОО «Green Star», которое более 10 лет выращивает картофель, морковь и кормовые культуры благодаря эффективно налаженной системе орошения. У предприятия 1080 гектаров орошаемых земель, 15 оросительных установок и овощехранилище на 5 тыс. тонн.

В селе «Енбек» Серик Жумангарин осмотрел посевы, выращиваемые органическим методом, и ознакомился с ходом строительства новой молочно-товарной фермы ТОО «Енбек», которая сертифицирована по европейским стандартам и, помимо поставок на внутренний рынок, экспортирует продукцию в Бельгию, Данию и Италию. Ферма на 900 коров, ориентированная на производство органического молока, оснащена высокоуровневой автоматизацией и роботизацией процессов. Проект стоимостью 8,3 млрд тенге профинансирован на 5,2 млрд тенге собственными средствами предприятия, а 3,1 млрд тенге было получено в виде льготного кредита от государства. Запуск фермы планируется в этом году.

#Жумангарин #уборка #урожай #поля

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