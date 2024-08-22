Уборочная кампания: представители МСХ и Продкорпорации выедут в регионы

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Темпы уборки сопоставимы с прошлогодними, но массовым работам и полноценному созреванию зерновых препятствуют дожди

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первое заседание Оперативного штаба по вопросам осенне-полевых работ состоялось под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Штаб был сформирован для быстрого решения тактических вопросов, препятствующих бесперебойной уборочной кампании.

Координация работы акиматов, финансовых институтов, государственных органов, АО «НУХ «Байтерек» и АО НК «КТЖ» будет осуществляться под контролем правительства. В ближайшее время представители Министерства сельского хозяйства и АО «Продкорпорация» отправятся в регионы для оперативного управления уборочными работами на местах. Вице-премьер Серик Жумангарин 23 августа посетит один из основных зерносеющих регионов страны — Акмолинскую область.

По оперативным данным МСХ, на 20 августа в стране уже намолочено 2,2 млн тонн, убрано 1,1 млн тонн зерновых. Состояние 76% посевов оценивается как хорошее, 22% – удовлетворительное. Темпы уборки сопоставимы с прошлогодними, но массовым работам и полноценному созреванию зерновых препятствуют дожди. В связи с этим на заседании Оперативного штаба был рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них..

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, на сегодня в основных зерносеющих регионах функционирует 1 301 зерносушильный агрегат с общей мощностью 820,6 тыс. тонн зерна в сутки. В регионы уже поступили заявки на удешевленное топливо для работы этих сушилок в объеме 61 тыс. тонн дизельного топлива. Однако в ряде областей сушильные агрегаты работают на сжиженном газе, что требует поставок удешевленного газа.

Жумангарин поручил МСХ и МЭ просчитать необходимый для сушильных агрегатов объем сжиженного газа и включить фермеров в список очередников на удешевленное топливо. Также акиматам дано поручение изучить потребность аграриев в мобильных сушильных агрегатах, а финансовым институтам — проработать возможность субсидирования их покупки.

Для организации бесперебойных поставок нового урожая на внутренний рынок и экспорт, оперативной координации и управления подвижным составом министерства сельского хозяйства, транспорта, Продкорпорация, КТЖ и акиматы переходят на еженедельные, а в период массовой уборки – ежедневные селекторные совещания.

#регионы #уборка #урожай #оперштаб

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