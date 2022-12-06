Жумангарин высказался о возможной передаче в госсобственность ТЭЦ Экибастуза

Энергетика , Чрезвычайные ситуации
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин рассказал, на какой стадии вопрос потенциальной передачи ТЭЦ Экибастуза в госсобственность, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Фото: Валерий Бугаев

«Вопрос на стадии анализа. Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, и фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект, и будем в него вкладывать все средства», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах правительства.

По его словам, сейчас необходимо рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации.

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ Экибастуза в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. 

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