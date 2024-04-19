Журналисты заслуживают реального пересмотра своего положения в обществе — медиаменеджер

Фото из личного архива Гульмиры Каракозовой

Экспертное сообщество с интересом высказывает мнения и по-разному оценивает уровень свободы слова в Казахстане.

«Говорить о принятии законопроекта «О масс-медиа» в том виде, в котором он оправлен в Сенат, пока рановато. Тем не менее, мне как медиа-менеджеру с почти 30-летним опытом работы в различных СМИ, импонирует, что наконец-то в Казахстане у журналистов появится особый статус. К примеру, в соседней России особый статус журналистов законодательно был определен лет 30 назад. Там он называется «специальный профессиональный статус журналиста». За границей государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как человеку, выполняющему общественный долг», — уточнила она.

По словам эксперта, следовало давно принять соответствующие нормы защиты всей пишущей и снимающей братии.

«В законопроекте «О масс-медиа» также упрощаются нормы о регистрации СМИ, вводятся новые понятия. Мажилисменами внесены поправки, направленные на исключение понятий «пресс-карта», «Национальный доклад о соблюдении прав и свобод журналистов», «свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала» и другие. Очень важно, чтобы Национальный доклад был разработан, согласован и принят как можно скорее», — заключила медиаменеджер.

Гульмира Каракозова считает, что журналисты, находящиеся на передовой, заслуживают реальной оценки их положения в обществе, так как эффективно решаются многие социально-трудовые вопросы, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности.