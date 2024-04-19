Журналисты заслуживают реального пересмотра своего положения в обществе — медиаменеджер

Мнения
75
Дана Аменова
Корреспондент

Медиаменеджер Гульмира Каракозова прокомментировала последние нововведения в казахстанской медиасфере, сообщает Kazpravda.kz

Фото из личного архива Гульмиры Каракозовой

Экспертное сообщество с интересом высказывает мнения и по-разному оценивает уровень свободы слова в Казахстане.

«Говорить о принятии законопроекта «О масс-медиа» в том виде, в котором он оправлен в Сенат, пока рановато.  Тем не менее, мне как медиа-менеджеру с почти 30-летним опытом работы в различных СМИ, импонирует, что наконец-то в Казахстане у журналистов появится особый статус. К примеру, в соседней России особый статус журналистов законодательно был определен лет 30 назад. Там он называется «специальный профессиональный статус журналиста». За границей государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоровья, жизни и имущества как человеку, выполняющему общественный долг», — уточнила она.

По словам эксперта, следовало давно принять соответствующие нормы защиты всей пишущей и снимающей братии.

«В законопроекте «О масс-медиа» также упрощаются нормы о регистрации СМИ, вводятся новые понятия. Мажилисменами внесены поправки, направленные на исключение понятий «пресс-карта», «Национальный доклад о соблюдении прав и свобод журналистов», «свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала» и другие. Очень важно, чтобы Национальный доклад был разработан, согласован и принят как можно скорее», — заключила медиаменеджер.

Гульмира Каракозова считает, что журналисты, находящиеся на передовой, заслуживают реальной оценки их положения в обществе, так как эффективно решаются многие социально-трудовые вопросы, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности.

#закон #СМИ #журналисты #масс-медиа #медиаменеджер #нововведения. медиасфера

Популярное

Все
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
На Чаганском гидроузле ведутся работы по усилению шандоров
Когда в Астане отключат отопление
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Сделки с недвижимостью следует проверять – эксперт
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Отвоевать ребенка у смартфона можно с помощью воды
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Железные герои дарят живое участие
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Эвакуированных переселили в общежития в Актюбинской области
Пересмотреть правила возмещения ущерба пострадавшим от паво…
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в …
Политолог - о законопроекте «О масс-медиа»: Информационное …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]