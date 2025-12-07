Начиная с воскресенья, огонь понесут 10 тысяч факелоносцев, и он будет пересекать Италию в течение 63 дней, затронув все 20 регионов, 110 провинций полуострова и многие объекты ЮНЕСКО

Джанмарко Тамбери Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP

Первый этап путешествия олимпийского огня стартовал со стадиона Стадио деи Марми в Риме. Огонь пройдет через все регионы и прибудет в Милан накануне начала Игр, 5 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Путешествие Олимпийского огня, прибывшего в Италию в четверг, началось на улицах Рима. 4 декабря в Афинах на историческом стадионе Панатинаик прошла торжественная церемония передачи олимпийского огня зимних Игр 2026 года представителям итальянского оргкомитета. Огонь совершит турне по Италии и прибудет в Милан 5 февраля накануне старта зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине.

В пятницу днем президент Республики Серджо Маттарелла зажег олимпийский огонь, призвав к олимпийскому перемирию в знак уважения к ценностям Игр.

Турне по Риму началось в субботу утром на Стадио деи Марми в присутствии президентов Буонфиглио и Малаго. Эстафету передали четыре звезды итальянского спорта: после старта Грегорио Палтриньери факел перешел к Элизе Ди Франциска и Джанмарко Тамбери.

Особенно эмоциональной была передача факела баскетболисту Акилле Полонаре, который борется с миелоидной формой лейкемии. Полонара вынес факел со стадиона под аплодисменты.

После того, как факел покинул "Стадио деи Марми", его подхватили несколько федеральных президентов, в том числе Лаура Лунетта из "Спорт Данс", начав городскую эстафету. У Центра Джулио Онести по маршруту следования факела прошел Джованни Малаго, президент Фонда Милан-Кортина.

На площади Кавур настал черед чемпиона Маттео Берреттини , который отметил это событие подписью на камеру. Наконец, пламя переместилось в Кастель Сант-Анджело, где его ждал баскетболист Джиджи Датоме, а вечером достигло финишной черты. Турне по столице завершится в субботу вечером на Пьяцца дель Пополо около 19:30.

Начиная с воскресенья, огонь понесут 10 тысяч факелоносцев, и он будет пересекать Италию в течение 63 дней, затронув все 20 регионов, 110 провинций полуострова и многие объекты ЮНЕСКО. Это огромный и символический маршрут, который пронесет олимпийский энтузиазм по всей стране, прежде чем достигнет места назначения к началу соревнований.

Факелы Милан - Кортина 2026 были названы "Essential", чтобы напомнить о минималистском стиле, который характеризует их и подчеркивает центральную роль огня. Они были изготовлены компанией Eni, представляющим партнером "Путешествия Олимпийского огня", в сотрудничестве с Versalis и впервые в истории Олимпийских игр получили сертификат ReMade класса A за содержание переработанных материалов, из которых они были изготовлены.

Факел - это универсальный символ единства, надежды и упорства, воплощающий основные ценности дружбы, уважения и совершенства, которые лежат в основе Олимпийских игр.